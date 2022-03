Más de mil personas recorren las calles de Badajoz para reivindicar "la igualdad real"

Ep

Un millar de personas, entre 1.000 y 1.100 según fuentes policiales, ha secundado en la tarde de este martes en la capital pacense la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Badajoz con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer "por la igualdad real" y para reivindicar "una vida libre y digna para todas las mujeres".



En la protesta, que se ha desarrollado entre la avenida de Huelva y el Paseo de San Francisco, se han podido ver pancartas que rezaban: 'Tu silencio también es violencia', '¡Si nosotras paramos, se para el mundo', 'Por la igualdad y contra la violencia de género' de la Asociación de Mujeres Progresistas o 'UGT Feminista, siempre en lucha por la igualdad'.



También otra en la que se podía leer 'El feminismo socialista en la lucha' portada por dirigentes del PSOE de Extremadura y de Badajoz, entre ellos la directora general del IMEX, Estela Contreras, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, o el secretario general del PSOE local pacense, Ricardo Cabezas, en esta manifestación en la que también ha participado la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco.



Asimismo, se han podido escuchar mensajes como "Manolo hazte la cena solo", "Somos el grito de quien no tiene voz", "Un bote, dos botes, machista el que no bote" o "Basta ya de justicia patriarcal". Además, se podían leer carteles como 'Eres libre, vuela', 'Juntas y fuertes, feministas siempre', 'El príncipe azul no existe, el macho violento sí. Cuidate' o 'Mujer no me gusta cuando callas, calladita no estás más guapa'.



LA IGUALDAD REAL Y EL SISTEMA PATRIARCAL



En declaraciones a los medios, la integrante de la Plataforma 8M de Badajoz, Almudena Falcón, ha explicado que los motivos para manifestarse este 8 de marzo son "la igualdad real", "eso lo primero, que todavía no la tenemos ni en España ni realmente en ninguna parte del mundo", y "todo lo que conlleva el sistema patriarcal" en aspectos como la brecha de género.



De igual modo, ha señalado que "todavía queda mucho" pese a lo que se ha conseguido avanzar hasta el momento en materia de igualdad, algo que "también se ve con el suelo pegajoso, cuanto un hombre más avanza en la economía, en el trabajo, la mujer se queda relegada muchas veces a la familia, a quedarse con los niños, con los padres, menores".



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha hecho hincapié sobre las razones para salir a la calle este 8M en que, como cantaba Joaquín Sabina, "nos sobran los motivos" y "más" después de una pandemia, dado que "siempre" las crisis las sufren "mucho más" las mujeres, y "todavía no nos hemos recuperado con el panorama bélico que tenemos en Europa, y con las desigualdades", ha agregado.



En este sentido, ha reconocido que le preocupan "muchísimo los discursos de odio y el negacionismo que está calando en los jóvenes" que es "fatal para el movimiento feminista" y para lo que reivindican, que "no es otra cosa que la igualdad entre hombres y mujeres". "No pedimos nada más que eso, que parece muy poco, pero que es la base y el fundamento de una sociedad democrática y que tenga un bienestar", ha concluido.



MANIFESTANTES



En cuanto a los manifestantes, una chica ha destacado en declaraciones a Europa Press que es importante asistir a la protesta por la igualdad de la mujer y entre las mujeres y los hombres, por que haya una conciliación "real", así como "por la lucha de nuestras antepasadas para seguir su historia" y tras la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento en el que "se han notado mucho muchas desigualdades".



Otra manifestante ha participado acompañada de su familia y ha sostenido que "el camino es el feminismo, no queda otro, es lo que lleva a la igualdad y al respeto entre todos" y que "la mujer por fin esté en el lugar que se merece, simplemente", al tiempo que ha indicado que ha traído a su hija "primero porque es inevitable poder venir con ellos porque forman parte de nuestra vida" y, además, cree que permite visibilizar que hay que compatibilizar la vida familiar y laboral, "no hay otra manera que hacerlo así".



En este sentido, se acompañaba de un cartel que reivindicaba que "la maternidad no puede ser sinónimo de precariedad". "Si dejamos a las madres fuera del mercado pues no sé dónde va a ir la sociedad, pero sin niños me parece que nos extinguimos", ha sumado.



Otro manifestante, un varón, ha hecho hincapié en que secundar esta manifestación "es una cuestión de personas, es una desigualdad que existe en el mundo y también aquí y todas las personas estamos implicadas".



"Entre otras cosas porque el feminismo no va contra nadie, el feminismo lo único que reivindica es que haya igualdad de derechos y, en mi caso, como pertenezco a una organización de derechos humanos, pues intentamos recordar aquellos lugares donde las mujeres están sufriendo más que nadie, en este caso este año con las mujeres afganas, que desde que han llegado los talibanes han visto un retroceso inmenso en todos los derechos", ha destacado, acompañado de un cartel de Amnistía Internacional.



La manifestación ha concluido en la Plaza de San Francisco, en cuyo templete ha tenido lugar una actuación de la cantautora Sü, y la lectura del manifiesto a cargo de tres integrantes de la Plataforma 8M, Almudena, Granada y una tercera integrante que prefiere no dar su nombre, en el que han remarcado: "Hoy 8 de marzo, después de este tiempo marcado por la pandemia, la crisis y por las calles vacías, las feministas volvemos a salir reivindicando una vida libre y digna para todas las mujeres".