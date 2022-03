Un centenar de delegados de CCOO se concentran en Badajoz con motivo del 8M

Ep.

Un centenar de delegados de Comisiones Obreras en Extremadura se han concentrado este martes, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz bajo el lema 'De la palabra a los hechos para la igualdad tenemos un plan', en un acto en el que ha señalado que el sindicato estará en la calle "hoy, mañana y siempre" para seguir reivindicando también en las empresas y en las mesas de negociación "esa igualdad necesaria".



"Basta ya de discursos, queremos realidades e insistimos, la mejor herramienta que tenemos en este momento son esos planes de igualdad que detectan 'in situ' las discriminaciones que tenemos las mujeres en el ámbito laboral y exige la necesidad de erradicarla", ha señalado la secretaria general de CCOO en la región, Encarna Chacón, que ha recordado que dichos planes tienen que ser evaluados.



Desde el sindicato, ha remarcado, se comprometen, están haciendo y seguirán haciendo un seguimiento de los mismos "para que esas brechas desaparezcan", para que esa violencia "sea un recordar en el pasado", y que "realmente" se consiga las mujeres de cualquier etnia, raza e ideología puedan tener esa "igualdad que es necesaria para una sociedad mucho más democrática y mucho más justa".



"¡Viva el 8 de marzo!", ha destacado en declaraciones a los medios en esta protesta en la que se ha podido ver una pancarta de gran tamaño que rezaba 'CCOO 8 de marzo ¡siempre!' o carteles como 'Vivas, libres, unidas en igualdad y reivindicación', 'Igualdad en lo laboral', o 'No a la brecha de género'.



También se han podido escuchar gritos como 'Mujeres obreras, mujeres combativas', 'Somos la mitad, queremos paridad', o 'Queremos trabajar, queremos conciliar', en esta concentración en la que siete delegados han protagonizado una tamborada.



ERRADICAR LA DESIGUALDAD



En su intervención, Encarna Chacón ha señalado que CCOO son la "herramienta", junto con los planes de igualdad, "para poder transformar en las empresas el camino hacia la igualdad": "somos los primeros agentes de igualdad que estamos en las empresas, y esa es la gran oportunidad que tenemos en estos momentos, a través de esos planes de igualdad, para erradicar esa desigualdad que todavía existe", ha recalcado.



De igual modo, ha recordado en este Día internacional de las mujeres y las trabajadoras también se están viendo guerras y no solo la de Ucrania, donde las mujeres son "las más perjudicadas por la violencia que se ejerce, por el empobrecimiento que se vive", como también hay sociedades donde "todavía" se procede a la mutilación genital femenina, o donde son obligadas muchas mujeres a casarse siendo niñas.



Y es que, como ha criticado, "tenemos una sociedad muy desigual" y "mientras existan esas discriminaciones" se tiene que seguir en la lucha "las mujeres unidas para garantizar esa igualdad real entre mujeres y hombres", a la vez que ha lamentado que en España "la violencia sigue existiendo" y, desde que hay registros, 1.131 mujeres "han sido asesinadas en nuestro país por el mero hecho de ser mujeres, seis a lo largo de lo que va este año".



"Eso no lo puede consentir una civilización y una sociedad del siglo XXI donde nos llamamos demócratas. No puede haber democracia mientras exista violencia que corroe los fundamentos de la democracia", ha hecho hincapié Chacón, junto con que CCOO estará en la calle "hoy, mañana y siempre" para seguir reivindicando también en las empresas y en las mesas de negociación "esa igualdad necesaria".



En este sentido, ha detallado que en la comunidad extremeña el 60 por ciento de los desempleados son mujeres, se sigue teniendo una brecha salarial del 21 por ciento, o recibiendo acoso laboral en el trabajo y en concreto el 40 por ciento de las mujeres en la región dicen que lo han sufrido, ante lo cual ha defendido que "esto tiene que erradicarse" y CCOO será "ese agente de igualdad en las empresas para cambiar esa sociedad, esa relación laboral y hacer una sociedad mucho más igualitaria y más justa".



HERRAMIENTA FEMINISTA



La concentración también ha contado con la presencia de la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Extremadura, Lola Manzano, que ha explicado que este 8 de marzo vuelven a reunirse para volver a reivindicar "la igualdad real que tiene que existir entre hombres y mujeres", junto con que el lema de este año expone que van a pasar "de las palabras a los hechos" y que se va a hacer "de una manera real" con dos reales decretos, el 901 y el 902, que dan "una herramienta feminista para poder entrar en los centros de trabajo".



Esa "herramienta sindical como pueda ser los planes de igualdad" va a permitir, ha ahondado, "reivindicar todas las desigualdades salariales, sociales y laborales en miles de empresas de este país", al tiempo que ha resaltado que la brecha salarial es la que "más afecta" a las mujeres, que tienen "muchos más" contratos temporales o el que puedan acceder a un empleo y se mantengan en el mismo "es mucho más difícil que los hombres" y que "hasta" la maternidad "se está cuestionando".