El lunes, se inicia el derribo del muro del Palacio de Godoy de Badajoz

Ep.



El muro del Palacio de Godoy de la ciudad Badajoz comenzará a derribarse a partir del próximo lunes, día 7, unos trabajos que podrían prolongarse durante ocho o diez días y que afectarán al tráfico de la calle Joaquín Costa, que estará cerrada parcialmente y pasará a tener una sola dirección.



Así lo ha avanzado la primera teniente de alcalde, María José Solana, en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, en la que ha valorado que dicha demolición supondrá "un cambio total" en este entorno, puesto que hará visible el edificio que actualmente es sede de la Escuela Oficial de Idiomas, además de aportar amplitud a esta zona de la ciudad.



La Junta de Gobierno Local también ha tenido conocimiento de un decreto consistente en la ampliación del plazo de ejecución de seis meses de la implantación del contrato de adquisición de licencias y prestación de servicios de administración electrónica del consistorio, dentro del programa operativo plurirregional de España 2017-2020.



También ha tenido conocimiento del decreto de aprobación del padrón de vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2022 para el ayuntamiento, cuyo periodo de cobro se extenderá del 7 de marzo al 1 de junio, ambos inclusive, con un número de registros previstos por Tesorería de 110.566 con un importe global de 7,3 millones de euros.



En la misma línea, se ha aprobado el padrón de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de la ocupación de terrenos de uso público para la venta ambulante o tasa de mercadillos para el ejercicio 2022, con dos plazos de periodo de cobro, el primero del 7 de marzo al 1 de junio y el segundo del 1 de septiembre al 1 de diciembre, y un número de registros de 396, con un importe global de unos 112.000 euros en cada periodo.



Además, se ha aprobado la actualización de tarifas solicitada por la asociación local de radiotaxis de Badajoz, que en este caso se remitiría a la Comisión de actualización de precios de la Junta de Extremadura para que lo apruebe en su caso, ha sumando, junto con que se trata de una serie de tarifas que no han sido modificadas desde 2016.



OTROS ASUNTOS



María José Solana también ha destacado la aprobación de la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Juventud para asociaciones juveniles en la ciudad por un valor global de 18.000 euros, en el marco de una convocatoria que Juventud desarrolla cada año para reconocer los proyectos del movimiento asociativo de Badajoz que tengan una serie de objetivos de convivencia, y relacionados con el fomento del empleo, la formación en nuevas tecnologías o la participación juvenil en el movimientos del voluntariado.



Igualmente, se ha dado luz verde a una serie de gastos relativos a la recreación histórica de 'Los sitios de Badajoz', que tendrá lugar del 25 al 27 de marzo.



VALORACIÓN DEL CARNAVAL



Finalmente, Solana ha explicado que se han hecho diferentes valoraciones en relación al Carnaval de Badajoz por parte de los responsables, y que a nivel de Turismo es "inmejorable" y "exactamente en la misma línea" que en el caso de Ferias y Fiestas, a la vez que ha reiterado el agradecimiento por parte del equipo de gobierno a toda la ciudad por cómo se ha desarrollado esta fiesta, y cómo se ha disfrutado "al 100 por cien" y "al mismo tiempo siguiendo, en líneas generales, las directrices que son normativas que estaban en marcha, tanto de espacios como de consumo, etc".



También ha querido agradecer a los servicios municipales y a las delegaciones implicadas que "han hecho posible" estos Carnavales y que el lunes a las 8,30 horas "pareciese que no había ocurrido nada", en una localidad en la que el Servicio de Limpieza "ha funcionado de forma magnífica".



Ha remarcado además que, según el edil de Turismo, Jaime Mejías, ha habido casi 300.000 personas "desplegadas en diferentes momentos y en total" y que "incluso" había concentraciones de casi 15.000 y 20.000 personas en espacios "pequeños", pero que "la ciudad ha vuelto con total normalidad a su actividad habitual sin que se haya producido ningún percance reseñable".



No obstante y como concejal de Policía, ha reiterado su "preocupación" en torno a los menores y el consumo de alcohol, porque si se ha producido "algún aspecto medianamente reseñable es continuar en la línea de la concienciación en materia de consumo de menores", a tenor de lo cual ha citado que ha habido "algunos casos con cierta identidad" o "comas etílicos en menores muy chiquitines" de 12 y 13 años.



Se trata de una situación "realmente seria" y una "realidad" que se debe controlar, en relación a la cual seguirán trabajando desde la Policía Local, la Concejalía de Juventud y todas las concejalías para que "lo que no es normal se convierta en normal como está sucediendo", además de haber mantenido reuniones en la Jefatura de Policía con la Policía Nacional, Guardia Civil, fiscales de menores, la Junta de Extremadura o con los directores de institutos y lo harán con los colegios para marcar "protocolos conjuntos de precaución, de previsión, ante estas conductas".