Gragera ve "absolutamente fundamental" que Badajoz genere sinergias con otros territorios

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado como "absolutamente fundamental" que la capital pacense genere sinergias con otros territorios tanto a nivel institucional como "de la mano" de cámaras municipales como la de Sines (Portugal), y ha aseverado que también la ciudad puede aportar a la creación y al desarrollo del Corredor Sudoeste Ibérico.



Ignacio Gragera se ha reunido este jueves, día 3, con el presidente de la Administración de los Puertos de Sines y del Algarve (APS), José Luis Cacho, para hablar del futuro logístico de la ciudad de Badajoz, así como con el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, al que ha agradecido su recibimiento.



Tras las reuniones, ha atendido a los medios y ha explicado sobre el motivo de esta visita a Sines que es una continuación de la anterior en Madrid "para intentar conocer de primera mano" qué es lo que se está haciendo en zonas que considera que "deben ser aliadas de la ciudad de Badajoz", y en concreto qué se está haciendo a nivel municipal y también a nivel logístico, portuario y "por supuesto" a nivel de infraestructuras para conocer cómo se van a ir desarrollando los proyectos "en este lado de la frontera".



"Cómo podemos ir aportando desde la ciudad de Badajoz, también a la creación y al desarrollo de este Corredor Sudoeste Ibérico, con el que estamos comprometidos y por tanto para generar, no solo flujos de comunicación, sino también de conocimiento y de ayuda mutua", ha señalado, junto con que esta visita y esta "oportunidad" que han tenido de poder compartir proyectos, "oportunidades y sobre todo visiones" entra dentro de lo que ha denominado "estrategia de generación de alianzas con los diferentes actores del territorio".



En este sentido, Gragera ha hecho hincapié en que es "absolutamente fundamental" que Badajoz genere sinergias con otros territorios, y que lo haga a nivel institucional y "de la mano" de otras cámaras municipales, y que también "sea capaz de conocer de primera mano qué se está haciendo en esas zonas que son de vital importancia para el desarrollo de la ciudad".



De este modo, han hablado de la ciudad, del Alentejo o de Extremadura. También, ha apuntillado, "de la posibilidad de establecer no solo nexos de unión formales, sino también proyectos en conjunto, de coordinar acciones concertadas en el entorno de diferentes ámbitos de actuación, como puedan ser no solo logísticos y transportes, sino también de la cultura y por tanto generar conocimiento mutuo y relaciones de confianza".



Por todo ello, el regidor de la capital pacense ha agradecido a ambas autoridades que le hayan recibido y hayan tenido la "deferencia" de explicarle en qué consiste el trabajo que se está desarrollando, y ha avanzado que "a partir de aquí" desde Badajoz, su ayuntamiento y "desde el compromiso del equipo de gobierno con generar mejores condiciones de vida a los pacenses" estarán "a su entera disposición".



Además, crearán "lazos comunes de información para desarrollar las potencialidades que tienen tanto Badajoz como el resto del territorio del Corredor Sudoeste, y a partir de aquí seguir construyendo juntos, seguir construyendo territorio, y sobre todo seguir generando mejores oportunidades para nuestros vecinos", ha concluido.