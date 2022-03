La XXIII Feria de los Mayores Badajoz se celebrará del 10 al 13 de marzo

La concejala delegada de Ifeba, Blanca Subirán, ha presentado la XXIII Feria de los Mayores acompañada de la directora del certamen, Pepa Dueñas, en una rueda de prensa en la que Subirán se ha referido a la invasión rusa de Ucrania y ha llamado a la solidaridad de los ciudadanos, porque es "un conflicto que no está lejos y que nos afecta a todos", y a que ayuden en la medida de sus posibilidades y sepan de la asociación con la que colaboran para que lo que se done llegue a los "más necesitados".



Sobre la feria en sí, ha señalado que "ni Rusia, ni Putin, ni el covid va a impedir" que puedan realizar esta "gran" Feria de Mayores que no se pudo desarrollar el pasado año debido a la pandemia de la Covid-19, mientras que el anterior fue la primera que se pudo celebrar, sobre lo cual ha explicado que este 2022 se han mantenido "muchas" reuniones con asociaciones, el Sepad, la Concejalía de Mayores, Cruz Roja, o colegios profesionales y todos "veían la oportunidad de poder celebrarla porque confiaban" que se va a desarrollar en un entorno "seguro".



Desde Ifeba, ha recordado, tienen elaborado un plan de contingencias para cada feria con el objetivo de que se puedan desarrollar "con la garantía y seguridad de todos" porque "de nada sirve un evento de celebración si luego va a ser un evento de desdicha".

Junto a ello, ha remarcado que las ferias que anteceden a ésta ponen de manifiesto que se trata de un entorno "seguro" y que no ha habido brotes ni incidencias posteriores, por lo que la organizan "con el convencimiento y la seguridad" de que los mayores que asistan puedan disfrutar "en un entorno seguro2.

También, ha subrayado que la Covid-19 ha afectado "mucho a todos" y "especialmente" a los mayores, al ser el colectivo "más" ha afectado física y psicológicamente porque "ellos más que nadie tenían miedo a saber qué podía pasar" o han estado "especialmente encerrados" o "recluidos", cuando en los últimos años se conoce la importancia del envejecimiento activo y de relacionarse con los demás y disfrutar del entorno, la cultura o la gastronomía.



De este modo, Blanca Subirán ha destacado que la programación de esta feria presenta "multitud" de talleres, charlas y actividades dirigidas principalmente a que los mayores se diviertan y que los talleres sean didácticos, al tiempo que ha avanzado en materia de diversión la celebración de un "gran" concierto de Los Chichos, junto a otras actividades como la renovación del DNI, o la colaboración de la Cámara Municipal de Campo Mayor con una "recreación" de sus tradicionales 'Festas do povo'.



Como novedad, se contará con una exposición de maquetas de paso de la Semana Santa cedida por Ramón López Tercero con la colaboración de la Agrupación de Hermandades de Badajoz, y como todos los años el domingo 15 de marzo será el 'Día de la familia', a la vez que se celebrarán charlas en torno al envejecimiento activo o al desarrollo de habilidades manuales o mentales, y habrá una "gran" pista de baile con la Orquesta Casablanca.



También ha agradecido la colaboración de Coca Cola y la Consejería de Transición Ecológica que van a hacer talleres de reciclaje, mientras que otra de las principales actividades tendrá la gastronomía como protagonista con degustaciones de productos de la tierra con la colaboración de la Brigada Extremadura XI, que serán los encargados de elaborarlas estas degustaciones en las que se velará por la seguridad de los participantes, con dos grandes comedores en lugar de uno para evitar posibles riesgos a la hora de retirar la mascarilla.



En este sentido, ha recordado que en el interior es obligatorio el uso de mascarillas "y más para este colectivo", por lo que se han realizado cambios en la distribución de la feria "precisamente para evitar el contacto estrecho en el momento en el que, por las degustaciones, hay que quitarse la mascarilla". En todo caso y si el tiempo lo permite dichas degustaciones o determinadas actividades se realizarán en el exterior.



La Feria de Mayores también contará con la presencia de expositores comerciales de sectores como las ortopedias, ópticas, hoteles, balnearios, prótesis, podólogos, audífonos, salud o dietética entre otros profesionales que atienden a la tercera edad; y Caja Rural Extremadura también acompañará en la feria por primera vez para explicar cuestiones tecnológicas y atender a los mayores en este sentido.



Finalmente, Subirán ha resaltado que la entrada es libre y serán cuatro días en los que esperan recibir a un gran número de mayores de toda la región, de Portugal o de otras comunidades como Ávila.

Y, ha reiterado que serán "muy cautos" con el control de aforo, tendrán "mucha precaución" para que todos usen mascarillas y evitar aglomeraciones, ante lo cual ha hecho un llamamiento a la "precaución de todos".