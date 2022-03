La Semana de la Audición llega a Badajoz

La Semana de la Audición iniciada el pasado 25 de febrero, Día Internacional del Implante Coclear, finalizará este jueves, 3 de marzo, Día Mundial de a Audición, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con motivo de esta efemérides, la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Federación AICE), como miembro del Foro Mundial de la Audición de la OMS, junto con el Ayuntamiento de Badajoz y Tubasa (empresa concesionaria del transporte urbano de la ciudad) han realizado estos días distintos actos de concienciación para el cuidado de la audición.

Y es que, tal y como avisa la OMS, "¡una vez has perdido la audición, no la podrás recuperar!". De hecho, según el Informe Mundial de la Audición de la OMS de 2021, los datos de cara a un futuro no tan lejano "son alarmantes".

En este sentido, tal y como informa en una nota de prensa, la previsión para el año 2050 es que existan en todo el mundo 700 millones de personas con problemas graves de pérdida de audición.

Actualmente, 1.100 millones de jóvenes corren el riesgo de perder audición debido a prácticas auditivas poco seguras y que el 40% de las personas de entre 12 y 35 años de los países con ingresos altos y medianos están expuestos a niveles sonoros perjudiciales en los locales de ocio.

Así pues, bajo el lema “Semana de la Audición, cuídala” las entidades impulsan el cuidado de la audición con el objetivo de ayudar a los usuarios a detectar la enfermedad para prevenir su desarrollo.

Además, debido al avanzado estado en el que se encuentran millones de personas con este problema, se proporcionará información sobre los implantes cocleares con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes la padezcan.

Por tanto, conocedores de la gran capacidad de difusión que posee TUBASA como empresa de transporte público, este jueves, 3 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Audición), se colocarán colgadores informativos en los autobuses para facilitar a las pacenses informaciones sobre la prevención y tratamiento de esta afección.

Cabe destacar que con esta acción, el Ayuntamiento de Badajoz, La Federación AICE y Grupo Ruiz pretenden "aportar su granito de arena" de cara a la resolución de esta problemática, que afecta a gran parte de la población.