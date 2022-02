El PP de Badajoz reprocha al PSOE que se niegue a debatir una moción sobre la N-432

El Grupo Popular en la Diputación de Badajoz y el PP de la provincia de Badajoz han lamentado y han reprochado que el PSOE se haya negado a debatir una moción que defiende que la N-432 se convierta en autovía "completa" en todos sus tramos entre Badajoz y Granada, "tal y como demandan las reivindicaciones históricas de los municipios de la provincia".

Así pues, a través de una nota de prensa, el GPP ha explicado que había registrado una moción, por la vía de urgencia, para que fuera debatida en la sesión plenaria de la Diputación de Badajoz de este viernes, y en la que se pedía que desde la institución provincial se presentaran alegaciones al trazado de la A-81 Badajoz-Granada presentado por el Ministerio de Fomento, y que "solo" contempla que algunos tramos del trazado de la vía se conviertan en autovía, dejando como carretera convencional el resto de esta infraestructura.

"El PSOE ha rechazado en bloque que la moción pudiera ni siquiera debatirse, negando así a los municipios de la provincia de Badajoz que tengan acceso, como es de justicia, reclaman y merecen, a una autovía de altas capacidades que mejore el desarrollo y las expectativas de futuro de las familias y comercios de los pueblos afectados", ha señalado el presidente y portavoz del GPP en la diputación, Juan Antonio Barrios.

En este sentido, el también secretario general del PP en la provincia de Badajoz ha añadido que "una vez más el PSOE extremeño se convierte en cómplice necesario del ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura y la provincia de Badajoz, que al igual que parchea el futuro trazado de la A-81 parchea el futuro de nuestros pueblos".

"Les limita mejorar la seguridad vial y acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones que en otras provincias, les entorpece la prosperidad de sus negocios, aboca a nuestros jóvenes a seguir teniendo que marcharse a otras regiones que les ofrecen mejor futuro y abandona de facto a nuestro entorno rural", ha añadido Barrios.

Por todo ello, el Grupo del PP y el PP de la provincia de Badajoz, junto a todos sus alcaldes, portavoces, concejales y diputados, "no cejará en su empeño de lucha" para que "la A-81 sea una realidad para todos los pueblos afectados", y "no solo para los que al PSOE de Vara y Pedro Sánchez le convenga, para que la conexión Badajoz-Granada se haga por autovía de forma completa y no a cachos, por justicia y por el futuro de nuestros pueblos y sus familias", ha sentenciado.