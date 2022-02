La Delegación acometerá la "correspondiente" investigación sobre incidentes en Don Benito

Ep.

El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha calificado de "proporcionada" la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protesta de agricultores este pasado martes en Don Benito, cuyo número "no era muy abundante", pero que "sí era muy ruidoso y con una actitud bastante agresiva y violenta".



Ante ello, según ha remarcado el subdelegado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron que "emplearse a fondo para contener esa actitud agresiva de una manera proporcionada y evitando mayores alteraciones del orden público y mayores riesgos para la integridad de los propios integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del resto de ciudadanos y en general de los derechos del resto de ciudadanos".



Así lo ha señalado Mendoza a preguntas de los periodistas por los momentos de tensión vividos en la tarde de este pasado martes entre la Policía Nacional y varias docenas de agricultores que recibieron entre insultos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la localidad pacense de Don Benito.



Sobre estos ciudadanos, Mendoza ha expuesto además que "decidieron convocar o realizar una concentración al margen de cualquier procedimiento contemplado en nuestro ordenamiento jurídico", en las inmediaciones del Ayuntamiento de Don Benito "desarrollando un comportamiento agresivo, violento, y desde luego no autorizado".



Ha matizado igualmente que entre ese grupo de ciudadanos se encontraba "algún representante de alguna organización agraria", aunque desconoce si "actuaban a título particular o en nombre de su organización", y ha señalado sobre "algunas de esas organizaciones" que "tampoco" tienen una "muy abundante representatividad en el ámbito agrario".



"Como consecuencia de esas actuaciones, de esas actividades desarrolladas por este grupo de ciudadanos, la Delegación del Gobierno evidentemente llevará a cabo la correspondiente investigación y apertura de expediente, del que puedan derivarse las consiguientes responsabilidades que hayan podido incurrir alguno de ellos de cualquier tipo", ha subrayado Mendoza, junto con que pueden ser administrativas, penales o de cualquier otro orden.



VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ



Sobre la visita de Pedro Sánchez, Francisco Mendoza ha destacado que este pasado martes el presidente del Gobierno de España visitó los consistorios de Villanueva de la Serena y de Don Benito "para expresar su respaldo a un proyecto de concordia, convivencia", promovido por los dos ayuntamientos como es el de la fusión de ambas localicades, y que ha sido "respaldado ampliamente por una mayoría de los ciudadanos de ambos municipios y por todos los grupos políticos representados en la corporación".



"Para expresar ese apoyo", ha continuado, hizo "incluso" una convocatoria a los medios de comunicación y una declaración institucional "de respaldo", que "por cierto no se ve que apareciera concretamente en el canal público extremeño, porque al mismo tiempo una serie de ciudadanos decidieron convocar o realizar una concentración al margen de cualquier procedimiento contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, en las inmediaciones del Ayuntamiento de Don Benito, desarrollando un comportamiento agresivo, violento, y desde luego no autorizado".



Sobre este tema, ha hecho hincapié igualmente en que "sinceramente" él mismo estaba allí. "Y yo vi lo que vi, pero luego tuve la oportunidad de repasar los informativos de los medios de comunicación y en algunos se veían algunas actitudes que habrá que evaluar, habrá que valorar una vez que lleguen los informes correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de determinar en qué grado de responsabilidad se pudiera haber incurrido", ha dicho.



AGROEXPO



Por otro lado e interpelado por la próxima celebración de Agroexpo y la posibilidad de que pueda haber movilizaciones y si temen una "escalada de violencia" debido también a cuestiones como la mesa del campo, Francisco Mendoza ha matizado que "temor no" y que el derecho de reunión es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y se puede ejercer libremente por todos los ciudadanos que deseen.



"Es más", ha incidido, es "perfectamente legítimo" el ejercicio del derecho de reunión y manifestación por parte de los agricultores "en la expresión de sus legítimas reivindicaciones", "muchas" de las cuales comparten y trabajan en las mismas para darles "respuesta".



"Lo que no vamos a consentir es que, al amparo de esas legítimas reivindicaciones, se desarrollen actividades violentas que pongan en peligro la integridad de los propios manifestantes, del resto de ciudadanos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y desde luego los derechos de todos", ha matizado el subdelegado.



Por último y en relación a que asociaciones como la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo haya pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, por la actuación policial de este martes, Mendoza ha expuesto que "cada uno es libre de pedir lo que sea" y que en la Delegación creen que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no solo fue proporcionada sino que fue además muy paciente".



Así, cree que "no hay ningún motivo para plantearse si alguien tiene que dimitir o no tiene que dimitir" y que la delegada del gobierno "ejerce bien sus funciones y continuará al frente de ellas", sobre lo cual ha esperado que "por mucho tiempo".



El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha hecho estas declaraciones tras participar en la Delegación del Gobierno en un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género.