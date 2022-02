PP-Zafra ve "irresponsable" gestión del gobierno local respecto contrato limpieza colegios

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra ha lamentado la "irresponsable" gestión del equipo de Gobierno local del PSOE de José Carlos Contreras, que ha provocado que desde finales de julio de 2021 no haya contrato para la prestación del servicio de limpieza de los colegios.

Así pues, casi siete meses después de su finalización no se ha convocado la licitación preceptiva para poder suscribir uno nuevo, ha señalado el portavoz 'popular' zafrense, Juan Carlos Fernández, para quien "no es que estemos ante un retraso de trámites" sino que "no hay nada iniciado" ni "ningún paso concluido".

En concreto, según ha recordado, la ley de Contratos del Sector Público determina que para que haya prórroga tienen que darse acontecimientos "imprevistos", y además sólo podría hacerse si tres meses antes del fin del contrato se hubiese publicado la nueva licitación, de manera que al PP le "sorprende que la empresa siga limpiando y facturando".

"Por cierto, todas las facturas presentadas están siendo reparadas por el servicio de Intervención, puesto que no se han seguido los procedimientos legales que legitiman la prestación del servicio. Reparos que el alcalde levanta y ordena el pago", ha precisado.

Ante ello, el PP ha registrado este martes un escrito dirigido al alcalde en el que solicita que informe sobre qué normas legales amparan esta situación, sobre lo cual Fernández ha indicado que esperarán a ver qué les dice, aunque para los 'populares' "la cuestión está clara y taxativamente determinada por la ley antes mencionada".

Además, tal y como ha agregado, hay una cuestión que queda "de manifiesto", como "la indolencia del gobierno municipal, que meses antes de la finalización del contrato debería haber publicado una nueva licitación". Y es que "no sólo no lo han hecho, sino que a las alturas que estamos tampoco hay visos de que esta se vaya a producir en plazo breve", ha expuesto.

INDOLENCIA Y ARBITRARIEDAD

Además, el grupo del PP de Zafra ha defendido a través de una nota de prensa que esta "indolencia tiene también visos de arbitrariedad", salvo que "justifiquen con argumentos legales la situación", así como que entiende que puede haber "perjuicio de terceros, de posibles interesados en participar en una licitación del servicio, que ven cómo este se sigue prestando mes tras mes sin que se haga nada por regularizar la situación".

En este sentido, Fernández ha recordado que el PP criticó el año pasado esta situación y el PSOE les "acusó, como de costumbre, de mentir y embarrar", y que la empresa hablaba de un "acuerdo verbal con el alcalde, algo expresamente prohibido por la ley", mientras que la Junta de Gobierno local quedó informada en agosto de los términos "estrictos" de la legalidad sobre la materia.

"A pesar de todo, hay una prórroga de hecho. En las afirmaciones del PSOE se decía que la secretaria municipal fue quien propuso estudiar si por resolución de la Alcaldía se podría prorrogar el contrato. Para vergüenza del Partido Socialista y del gobierno local, la funcionaria citada desmintió esto tajantemente por escrito", ha apostillado.

Finalmente, el PP espera una "pronta respuesta" del alcalde a esta petición de información. "Desde luego, no podemos pasar por alto esta cuestión. No podemos dejar de prestar atención a un gobierno que no gobierna y que sume al ayuntamiento y a la ciudad en el marasmo, y que actúa a la desesperada y espera como maná caído del cielo algún festejo que distraiga o alguna inauguración a bombo y platillo", ha remarcado.

"Nosotros creemos que esto ya no les servirá de nada. El daño que han causado a Zafra y al ayuntamiento es demasiado grave y los ciudadanos no lo olvidarán", ha concluido Fernández.