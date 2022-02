PSOE-Badajoz ve "error imperdonable" eliminar música de principales plazas del Carnaval

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha calificado de "error imperdonable" eliminar la música de las principales plazas del Carnaval de la ciudad, a la vez que ha criticado que "de manera irresponsable se ha estado mareando innecesariamente" a artefactos y comparsas.

Del mismo modo, la formación socialista considera que debe mejorarse la comunicación con las agrupaciones carnavaleras "para evitar rectificaciones absurdas" e "impropias" de una Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Y es que, para el PSOE, retirar la música de la plaza de España, San Atón o San Francisco, o Santa Marta "es un error de libro, imperdonable" dado que la gente permanece donde está la música.

"Parece mentira que esto no se haya analizado después de tantos años y no se recuerden los años en que la plaza de España o la calle Zurbarán estuvieron desangeladas", ha recordado el concejal socialista Luis Tirado.

A su entender, desde el equipo de Gobierno dicen que en esas plazas la música que debe imperar es carnavalera "pero, en Puerta de Palmas, no" dado que habrá un animador con su música, que los socialistas dudan que sea de Carnaval.

En este sentido, el Grupo Socialista ha sostenido en nota de prensa que el equipo de gobierno busca trasladar a la gente a la zona del río, dispersando el resto de enclaves tradicionales, "vaciándolos en gran medida y dejando a medio gas las zonas donde siempre ha primado la concentración de carnavaleros y visitantes".

"Las barras fuera, pero sin música, es un gesto pobretón para los hosteleros. Prohibir está mal, el Carnaval es libertad y sobre todo, que no se puede poner puertas a la fiesta", ha aseverado Tirado a través de una nota de prensa, junto con que esta celebración "son solo cuatro días".

LA PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL

De la misma forma, el concejal socialista se ha referido a la presentación, este pasado lunes, de la programación del Carnaval, a cuatro días de su inicio oficial y la misma jornada en la que ha comenzado el Concurso de murgas, sobre lo cual ha recordado que en 2019 se presentó con 15 días de anticipación y en otros carnavales, también de Interés Turístico Internacional, ya se conoce su programa y han sido trasladados a junio o julio próximos.

"Si somos internacionales, eso nos obliga a hacer las cosas mejor, más organizadas, a un mayor nivel", ha asegurado Tirado, para quien el concejal de Ferias y Fiestas "se ha dedicado a apagar 'incendios' de su antecesora en el cargo".

Asimismo, ha lamentado que se haya dejado "en un cajón casi siete meses" el contenido de un informe que afectaba a los artefactos, y ha puntualizado que el superintendente de la Policía Local le pasa en julio de 2021 a la Concejalía de Ferias y Fiestas el citado informe con las obligaciones a cumplir por estos vehículos, pero que la Concejalía "no se lo pasó ni trasladó a los artefactos hasta 15 días antes de inicio del Carnaval, cuando ya no tenían tiempo real de cumplir con lo exigido".

"Ante la amenaza de movilización les anuncian unos técnicos en sus cocheras para agilizar el proceso y cumplir con las exigencias. Pero era inviable, ningún técnico inspecciona y firma en unos días", ha agregado el PSOE, junto con que el siguiente paso fue hacer público el tradicional bando del Carnaval el pasado viernes, a una semana de la inauguración de la fiesta, "donde reculan diciendo que pueden moverse por el circuito del Carnaval, es decir, como todos los años".

"Tanto lío y marear al respetable para volver al mismo sitio. A eso se llama tener las ideas claras", ha afirmado Tirado que, por otro lado ha citado "varias incongruencias" como sacar el bando con horarios de ensayos la víspera del último fin de semana en que se hacen y tras llevar varios meses.

Tampoco "se ponen de acuerdo" en el perfil del pregonero, pues en 2020 apostaron por que fuera alguien que llevara "el Carnaval en la sangre, que fuera de Badajoz y que lo hubiera vivido toda la vida" y este "han cambiado de opinión", a la vez que ha tildado de "desatino" que, a pesar del "peso" de esta fiesta en la economía de la ciudad y en su capacidad de atraer turistas, "hasta días antes se estén haciendo cambios, demostrando una baja planificación".

PROPUESTAS INCLUSIVAS DEL PSOE

Finalmente, el PSOE ha detallado una serie de propuestas inclusivas, como editar un programa de mano de la fiesta en formato de lectura fácil; que el pregón inaugural cuente con intérprete de lengua de signos; o disponer de mochilas vibradoras en el Concurso de Murgas que, unidas al bucle magnético, faciliten la participación de las personas con alguna diversidad funcional de tipo sensorial.

También plantea empezar a estudiar que en algún tramo del desfile, especialmente al principio, se pueda bajar el volumen para que sea disfrutado por personas sin generar choque de hipersensibilidad o ansiedad a los colectivos de los TEA (Trastornos del Espectro Autista).

Por último, Luis Tirado y el Grupo Socialista han pedido al equipo de Gobierno "una mejor gestión propia de un Carnaval que es Fiesta Internacional". "No puede ir de improvisación en improvisación, debe mejorar la comunicación para no causar trastornos a artefactos y agrupaciones carnavaleras. Es imperdonable que no haya música en las principales plazas que perderán asistencia de carnavaleros. Y sí, hay que innovar en el carnaval, en inclusión y en más cosas, pero sabiendo lo que se hace y planificando", ha concluido.