PSOE espera que no haya un "quinto aplazamiento" de los Presupuestos de Badajoz 2022

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz espera que no haya "un quinto aplazamiento" de los presupuestos municipales de la ciudad para 2022 de modo que el anuncio de presentar estas cuentas "por fin se cumpla".

Cabezas ha expuesto que no quiere esperar ni a la semana próxima o para después de Carnavales y que si el borrador de presupuesto está "listo", este mismo jueves debería entregarse al PSOE, puesto que "cada día que pasa es un retraso para las inversiones".

En este sentido, ha matizado que "me alegro infinito que todos los trabajadores municipales se hayan recuperado del Covid, que se cebó con ellos durante meses y no les dejó avanzar en el presupuesto para este año", subrayando que "eso dijo el alcalde como justificación de tanto retraso" dado que "la culpa siempre es de los demás".

Según el portavoz del PSOE, lleva meses esperando el presupuesto y 35 días para mantener una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera, a la vez que ha recalcado que "ni los presupuestos son un capricho" ni aceptar su petición para hablar "debiera hacérsele tan cuesta arriba".

Para Cabezas, "unas cuentas tarde se traducen en inversiones más tarde todavía", considerando que "hay muchas" promociones por toda la ciudad, "menos" en el Casco Antiguo, que "es dinero para las arcas municipales" y Gragera "acaba de descubrir" que la Plataforma Logística, "en la que solo invierte" la Junta de Extremadura, "es una fuente prodigiosa de ingresos municipales", por lo que confía en que con "todo" el dinero "sobrevenido" no haya "ni una calle en mal estado, ni un parque mal cuidado" porque "sería el colmo, además de imperdonable".

YACIMIENTO DE EL CAMPILLO

En relación al yacimiento de El Campillo, los socialistas están "convencidos" de que el regidor no le ha dedicado el tiempo "suficiente" a estudiar el expediente sobre la excavación de esta zona de la ciudad y que por eso prefieren poner "en cuarentena" sus palabras y "dar credibilidad" a los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio Cultural que viene haciendo desde 2020 y hasta el pasado 10 de febrero.

Para Cabezas, "una cosa es que el alcalde no esté enterado y otra que no tengan conocimiento en el Ayuntamiento de Badajoz, alguien no le pasa los papeles al alcalde, que por otra parte no puede hablar de oídas".

Asimismo, ha subrayado que, "hasta en tres ocasiones se pidió completar la excavación de El Campillo", considerando que "no se puede hacer confrontación de todo" y, concluyendo que "ante esta exigencia arqueológica no decir que se va a solventar en un plis plas, que llevamos 17 años de plis plas y creando falsas expectativas a aquellas familias que quieren vivir en el Casco Antiguo".