El recinto de la Alcazaba de Badajoz cerrará los viernes y sábados de 23,00 a 7,00 horas

El recinto de la Alcazaba árabe de Badajoz cerrará desde este 18 de febrero en la madrugada de los viernes y sábados entre las 23,00 y las 7,00 horas con el objetivo de terminar con los actos vandálicos que se vienen produciendo.



Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Turismo, Jaime Mejías, en una rueda de prensa en la que ha explicado que se ha tomado esta decisión "ante las repetidas agresiones y actos vandálicos que se vienen sufriendo en los últimos meses y años" de este reciento árabe.



Ante esta situación, el equipo de gobierno ha realizado "un análisis y una reflexión profunda al respecto", ha remarcado, junto con que estos hechos "suelen ocurrir siempre y en un 99 por ciento de las ocasiones en fines de semana, madrugadas de viernes y madrugas de sábados" en lugares que "son siempre más o menos los mismos" como son el entorno de las puertas de Carros, del Capitel y del Alpéndiz.



A este respecto, Mejías ha resaltado que la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico cuenta con un equipo de mantenimiento de fortificaciones que "en un tiempo muy rápido" pueden "hacer frente a estas agresiones" como borrar las pintadas y recoger los restos de basuras, botellas u orgánicos que se quedan en el recinto de la Alcazaba.



También se cuenta con un incremento de la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dicho monumento y en todo el patrimonio abaluartado de la ciudad, y se están instalando cámaras en el entorno del Casco Antiguo y de la Alcazaba.



"No obstante, ante las repetidas agresiones estas medidas se quedan cortas y a partir de ahí se empieza a pensar en un posible cierre del recinto de la Alcazaba durante los fines de semana", ha señalado, junto con que, previo a tomar cualquier decisión, el equipo de gobierno se ha reunido con las tres administraciones que forman parte del "día a día" de la Alcazaba y responsables del Museo Arqueológico, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Biblioteca de la Junta de Extremadura.



Fruto de estas negociaciones y de este consenso, se ha tomado la decisión de que a partir de este viernes 18 de febrero se va a cerrar el recinto de la Alcazaba de 23,00 a 7,00 horas.



Para ello, se va a colocar un cartel en todas las puertas de acceso a la Alcazaba, así como dentro del recinto, que reza: 'Alcazaba de Badajoz. Horario de cierre. Este espacio monumental permanecerá cerrado en las madrugadas de los viernes y sábados entre las 23.00PM y las 7.00AM'. "Es muy importante que todo el mundo esté informado de que noches de viernes y noches de sábado se debe abandonar este recinto", ha recalcado.



EMPRESA DE SEGURIDAD



En relación a quién se va ocupar cierre, el edil ha hecho hincapié en que la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico tiene un contrato en vigor con una empresa de seguridad privada, pensado en principio para la vigilancia, apertura y cierre de los monumentos abiertos en la ciudad.



Sin embargo y "ante este problema endémico que tenemos de vandalismo y de falta de sensibilidad con el patrimonio histórico de nuestra ciudad" se ha decidido "tirar de esta bolsa de horas", al tratarse de un contrato con "una bolsa de horas determinada y no una bolsa de empleo", de manera que sea un equipo de dicha seguridad privada el que a las 23,00 de los viernes y sábado de una vuelta por el recinto "para comprobar que no queda nadie, a partir de ahí cerrará todos los accesos de la Alcazaba, que quedarán cerrados hasta las siete de la mañana del día siguiente", ha dicho.



"Es muy importante que los usuarios del parking temporal que tenemos ubicado en el recinto de la Alcazaba sean conscientes de esta situación, si ellos dejan sus coches antes de las once de la noche los viernes y los sábados no podrán recogerlo hasta el día siguiente a las siete de la mañana", ha puntualizado, para matizar que es un "periodo corto, son solo ocho horas" pero "tienen que tenerlo muy claro: quedará cerrado y sus coches no podrán ser usados hasta esa hora".



De igual modo, ha recordado que dentro del recinto de la Alcazaba las tres administraciones que forman del mismo, Museo Arqueológico, la UEx y la Biblioteca de Extremadura, cuentan con seguridad privada 24 horas, que ha tildado de "un aliciente más" para que el recinto esté "bien custodiado".



"Si ocurriera cualquier emergencia de cualquier tipo, se puede acudir a ello para casos muy extremos, como también a la Policía Local que tendrá sus llaves al respecto", ha sumado.



Así, ha advertido que este equipo de gobierno no va "a permitir más atentados al patrimonio histórico de la ciudad de Badajoz, ya que la Alcazaba es "la joya de la corona" en la que se lleva mucho tiempo invirtiendo.