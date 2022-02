AOEx pone en marcha el 'Teléfono dorado' para resolver dudas a los adolescentes con cáncer

Ep.

La Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx) ha puesto en marcha el proyecto 'Teléfono dorado', dirigido a resolver las dudas y asesorar a los adolescentes con cáncer y largos supervivientes, y atendido por profesionales de oncohematología pediátrica.



En concreto, se puede contactar por teléfono o WhatsApp en el 682 501 613 o a través del email maria.jesus.vazquez@aoex.es en el marco de este proyecto que ha sido presentado por la presidenta de AOEx, Isabel Rolán, y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, acompañados de la psicóloga de la asociación, María Jesús Vázquez.

En el Hospital Materno Infantil de Badajoz, Rolán ha resaltado que, desde el principio, la asociación que preside "ha luchado" para que los niños oncológicos fueran atendidos y tuvieran una atención "lo más integral posible".



También para que el Materno acogiera el servicio de oncología infantil cuando no lo había y siguen "en esa lucha", ha señalado, para resaltar que el 'Teléfono dorado' surgió de los propios profesionales de oncología infantil a la vista de esta "necesidad" y dado que AOEx tenía un 'Teléfono verde' para pacientes de cáncer de próstata, de manera tal que pensaron en impulsar este servicio para todos aquellos jóvenes que necesitan hacer "tantas preguntas".



Ante ello, AOEx "no hizo oídos sordos y se puso a ello", ha agregado, junto con que una celadora del Hospital de Plasencia ha hecho un libro de homenaje a su marido y les ha dado "un dinero" para que comenzaran a pagar el proyecto y, en concreto, las primeras cuotas del teléfono, que ya lo tenían.



PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER



Asimismo, Isabel Rolán ha querido "dar la palabra" a los padres con niños con cáncer, que señalan en un manifiesto que la llegada de la pandemia "ha evidenciado la urgencia" de cuidar y atender las necesidades de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, una "realidad" que para estos progenitores "lleva siendo evidente muchos años", dado que sin su trabajo "incansable e incondicional" sus hijos no hubiesen tenido la atención que necesitan tras sus diagnósticos.



Seguidamente, ha leído otro manifiesto en el que los niños con cáncer explican que, desde que empezó la pandemia, "no se habla de otra cosa" que de virus, datos, contagios o personal sanitario, y que para estos últimos al principio "fueron todo halagos", mientras que para ellos "no es nuevo" y cada vez que sus padres les llevan a urgencias, consulta o revisión todo el personal de los hospitales y centros de salud han sido "amables, cariñosos" y les han cuidado y hecho la consulta "más amena"; una labor que agradecen tanto los niños como AOEx.



DUDAS SOBRE TRATAMIENTOS O SECUELAS



Por su parte, María Jesús Vázquez ha explicado en relación al 'Teléfono dorado' que es un proyecto orientado a dar respuesta a dudas y consultas sobre tratamientos médicos, secuelas o reacciones emocionales que tengan los adolescentes y jóvenes con cáncer o largos supervivientes, y que los adolescentes son una población "muy sensible" al tratamiento de la información y necesitan "un espacio diferente" al que tienen los niños.



De igual modo, ha avanzado que este servicio se pondrá en marcha "ya" y que "de hecho" ya está encendido este teléfono que no está dirigido a urgencias, sino a dudas y consultas y en el que se puede pedir información y derivar con el profesional que pueda solucionarlo dentro de la planta de Oncología del Materno, y ha agregado que ella misma será la encargada del proyecto, de atender las reacciones emocionales y de dar respuesta o derivar a los sanitarios de dicha planta.



Finalmente, Ceciliano Franco ha puesto en valor que se trata de una nueva prestación y servicio puesto en marcha por AOEx que, junto a otras asociaciones, desarrollan iniciativas que "conviven" y "complementan" la asistencia sanitaria, así como que también en el SES tienen sus protocolos de actuación que incluyen atención psicológica y acompañamiento, aunque la oferta de nueva prestación que hace AOEX "complementa aspectos o rincones o situaciones" a las que los sanitarios o el propio sistema "no llega" y lo hace "a la perfección".



Por todo ello, Franco ha agradecido la iniciativa y esta "vocación de ayuda", en este caso a un grupo concreto de pacientes como los adolescentes, y también la vocación regional de este programa que permitirá atender a chicos de toda la comunidad.