PP-Zafra pide información "transparente" sobre la situación "real" residencia de mayores

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra ha registrado en el consistorio un escrito en el que, de forma oficial, pide al equipo de gobierno local encabezado por el socialista José Carlos Contreras que de "toda la información necesaria y con total transparencia" sobre la situación "real" que se vive en la residencia de mayores de la localidad.

Así lo han anunciado los concejales del PP Javier Domingo Jaramillo y Antonio Navarro en una rueda de prensa en la que Jaramillo ha explicado que el GPP pide aclaraciones para saber "si es cierto" que ha habido un brote de covid en el centro de mayores; que más de 20 de sus residentes se han contagiado; en ese caso cuántas de las personas trabajadoras de la residencia se han contagiado; y si se están cubriendo todas las necesidades de personal que requiere la atención de los mayores.

A través de una nota de prensa, el edil 'popular' ha señalado que este caso "es otro más que continua con la línea de desinformación", o "mejor dicho con la dosificación de la información según interese al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zafra".

En este caso concreto de la residencia, el GPP ha recordado que cuando han intentado hacer alguna propuesta en materia de seguridad covid se les acusó de "poner en riesgo y con una alta posibilidad de contraer el Covid a sus residentes, al solicitar que se cerrara la plaza anexa a la residencia para su uso exclusivo", según les trasladaban.

"Hasta una comisión se realizó para el asunto, que más que comisión pareciese un juicio sumarísimo, donde sólo existía un 'verdadero razonamiento', el del equipo de gobierno socialista", ha agregado.

Javier Domingo Jaramillo también ha apuntado que cuando el Partido Popular "propone una opción, nunca es buena para el gobierno de este ayuntamiento", y "encima" se les tacha de "no saber ni siquiera" lo que dicen.

"Desde el primer momento el PP proponía medidas para prevenir un empeoramiento de la salud física y mental de los usuarios de la residencia, a tenor de la configuración y los espacios de la misma, sin embargo, se optó por la bunkerización del lugar, no entra ni nadie sale, visitas muy restringidas, sin contacto, controles férreos, etc.", ha apuntillado.

No obstante, ha destacado Jaramillo, en esto "como en otros temas, la decisión del gobierno de Contreras se antepuso a cualquier otra opinión", y además anunciaron que la residencia "será un espacio impenetrable para el virus, que no se escatimará en recursos para ello, que no faltará de nada y nadie".

"Ahora nos encontramos con la incertidumbre de saber qué pasa realmente", ha concluido, según indica la formación 'popular'.

PERSONAL DE LA RESIDENCIA

Por su parte, Antonio Navarro se ha referido a la situación que vive el personal de la residencia de mayores de Zafra, y ha apuntado que hay un grupo de en torno a 20 trabajadores temporales, contratados de marzo a junio 2021, que vienen presentado reclamaciones en el ayuntamiento porque tienen pendiente el abono de cantidades por vacaciones no disfrutadas, y otros conceptos, que han sido "confirmados" desde el Servicio de la Residencia.

Sin embargo, el equipo de gobierno socialista "ni las atiende ni le da solución alguna, lo que está obligando a estos trabajadores a acudir a la vía judicial para no perder sus derechos", sobre lo cual ha remarcado que temen que "va a acarrear una lluvia de demandas judiciales contra el ayuntamiento".

Por otro lado, ha continuado, está la situación de la Jefatura de Servicio, que pese a estar todos informados de la jubilación del titular, va a hacer seis meses que no desempeña su puesto sin que se adopte decisión alguna, sin nombramiento de un sustituto, sobre lo cual ha apuntillado que "está salvando la situación una enfermera del centro que está realizando las labores del director de la residencia, pero sin contrato para esas labores, ni habilitación, ni reconocimiento, ni modificación salarial".

A colación de esto último, Navarro ha aclarado que el convenio colectivo permite al concejal delegado habilitar a un trabajador para realizar trabajos de superior categoría, pero que el edil "tiene que trabajar, tiene que habilitarlo" y, además, hay un máximo de seis meses, "que se cumplirá en unos días, sin que se haya informado de solución alguna".

"Sigue la falta de gestión, sigue la descoordinación, sigue la falta de información a la oposición, seguimos sin mesa de negociación, sin comisión informativa de personal, sin plenos ordinarios. Eso sí parece que el alcalde sí tiene tiempo para conectarse a Facebook", ha concluido.

Finalmente, ha compartido con Jaramillo que el PP "será parte de la solución", pero que el PSOE "tiene que entender que la solución no pasa por la mayoría absoluta, sino por la participación de todos", ha sentenciado.