La Asociación Cívica Ciudad Badajoz lamenta el "abandono" de la Alcazaba

Ep.

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha lamentado que la Alcazaba es un monumento "prácticamente abandonado" y con vida por las mañanas, pero que "cae en el olvido" en la tarde-noche, y en el que este pasado fin de semana han aparecido unas pintadas "de gente joven que no saben muy bien lo que hacen" pero que "hacen mucho daño".

Así lo ha señalado el presidente de la Cívica, José Manuel Bueno, que ha explicado en declaraciones a Europa Press que desde el colectivo consideran que la Alcazaba es un monumento que está "prácticamente abandonado" y, aunque tenga vida por las mañanas, una vez que atardece "cae totalmente en el olvido, está muy mal iluminado y lógicamente allí puede hacer cualquier persona lo que le da la gana".

En este sentido, ha apuntillado, en este caso se reúnen jóvenes, hacen botellones "de todo tipo" y "todo tipo de fiestas", de manera que posteriormente "está todo completamente lleno de porquerías y de residuos" y "luego si a alguno le da por hacer algún tipo de pintadas o algún tipo de gamberrismo lo hace porque está prácticamente aquello a oscuras".

En esta ocasión, según ha concretado Bueno, se ha tratado de unas pintadas en una zona, en el entorno de la Puerta del Alpéndiz, en la que "se dan ya de manera recurrente" dado que está "completamente sin iluminación" y a partir de las 19,00 o 20,00 horas "que no hay luz ya puedes hacer lo que quieras, no te va a ver nadie", sobre lo cual ha agregado que ha sido un chico joven que fue a la Alcazaba a dar un paseo a esa hora el que ha visto las pintadas este pasado sábado.

"Si tú conoces la Alcazaba por la noche eso es la boca de un lobo, solamente está iluminado lo que es el camino hacia lo que es la antigua Biblioteconomía y Documentación y el Museo Arqueológico, luego un poquito lo que es la carreterita, pero luego todo lo demás absolutamente nada", ha hecho hincapié, junto con que cuando entra la policía con las luces "es como si fuera un OVNI, lo ve todo el mundo y salen a correr, o simplemente se ocultan en las sombras".

CIERRE NOCTURNO DE LA ALCAZABA

Bueno ha apuntillado que las pintadas han debido realizarse este pasado fin de semana por la noche, sobre lo cual ha insistido en la importancia de cerrar el recinto de la Alcazaba en horario nocturno, algo que llevan pidiendo "desde hace muchísimo tiempo" y "no solamente" por los actos vandálicos sino también porque es un monumento y, por ejemplo, en el caso de la Alcazaba de Málaga o la de Almería o la Alhambra de Granada "nadie se imagina que esté abierto por la noche y luego llena de coches y vehículos entrando y saliendo a cualquier hora de la madrugada".

"Si realmente vamos a Fitur y lo presentamos como lo que es, que es la joya de la corona de la ciudad en referencia al patrimonio, lógicamente tiene que ser tratada aquí en Badajoz exactamente igual", ha puesto en valor en relación a la Alcazaba, tanto por su conservación, como por su mantenimiento y "también desde en punto de vista psicológico porque mientras que no se trata al monumento como tal, la ciudadanía no lo va a tratar exactamente igual".

Al mismo tiempo, ha destacado que, una vez que critican la existencia de las pintadas a través de sus redes sociales como en este caso, desde el consistorio las suelen "quitar bastante rápido", y ha incidido en que desde el ayuntamiento "no quieren cerrar el monumento, básicamente porque no saben qué hacer con los aparcamientos del centro histórico".

No obstante, la Asociación Cívica entiende que la Alcazaba "no está para saldar deudas con ese tipo de problemática" y que "tenían que haber hecho los deberes mucho antes", por lo que el Ayuntamiento de Badajoz tendría que cerrar el monumento y buscar soluciones de aparcamiento en el centro histórico en otros lugares que "no sean un monumento".