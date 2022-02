El PSOE local de Badajoz reclama la puesta en marcha del autobús urbano al Aeropuerto

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reclamado la puesta en marcha del autobús urbano al Aeropuerto, a la vez que ha lamentado que Partido Popular y Ciudadanos no hayan hecho "nada" en lo que va de legislatura para acercar también el bus a las pedanías en fines de semana y festivos.

Así pues, a través de una nota de prensa, los socialistas han apostado "por la seriedad y cumplir con la palabra dada", algo que "debiera hacer" el Partido Popular, porque si en campaña electoral tanto uno como otro apostaron por acercar el bus urbano al Aeropuerto "es un proyecto que debe culminarse".

A este respecto, han sostenido que ya lo pidió el PSOE nada más arrancar la presente legislatura, en septiembre de 2019, y que ahora vuelve con la misma petición pues considera que es "buena" para facilitar la comunicación de la ciudad con el exterior.

No obstante, "no está de más" recordar al PP y a su candidato que en la página 10 de su programa electoral aseguraron: "estableceremos un autobús urbano especial para las horas de salida y llegada de vuelos al aeropuerto".

En ese sentido, el Grupo Socialista ha remarcado que "es el momento de cumplir" y "una buena forma de reaccionar con el final de la pandemia para que la normalidad se recupere y se facilite la comunicación de la ciudad con el exterior".

Así, ha reconocido que duda de que esta idea prospere, puesto que el PP, tras la noche electoral, "renunció a su programa y desde hace tiempo le es indiferente cumplirlo o no", mientras que al alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, los socialistas no le dicen nada pues esperan "poco de él" y su programa electoral "valía para Badajoz, pero también para Albacete o Melilla y, tras la fusión con el PP, sus promesas se estiraban y encogían más que un acordeón".

BUS A LAS PEDANÍAS EN FIN DE SEMANA

Además, sobre el autobús urbano a las pedanías, el PSOE ha sostenido que "hasta hoy ha sido una sarta de mentiras" y que años antes de irse el exalcalde Miguel Celdrán (Q.E.P.D.) ya "estudiaban" llevarlo en fines de semana.

Y es que "después siguieron estudiando, pero si hubiera sido verdad, los concejales del PP tendrían varias carreras académicas", dado que "cuando no es por una cosa es por otra, pero los autobuses en fines de semana a las pedanías de Badajoz siguen siendo una quimera", aseguran.

Igualmente, según los socialistas, "han hecho encuestas, pruebas, han hablado de bus a la carta y nada", como también "se lo autoimpusieron PP y Cs para los primeros 100 días de mandato en esta legislatura" pero ha sido "papel mojado".

"Y todo para saber si existe demanda, algo que no han analizado para otras nuevas líneas que pusieron en marcha, por ejemplo, en noviembre de 2018. Los autobuses han recuperado la normalidad, pero no hay forma de incorporar los fines de semana y festivos a pedanías. Ni siquiera los primeros domingos de mes para apoyar al comercio como prometieron. Pues ni por esas", ha concluido el Grupo Socialista, que quiere resultados y ser "justos" con las pedanías "ahora, y no para la víspera de elecciones".