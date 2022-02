PP Zafra lamenta "deterioro" del ayuntamiento y la ciudad ante la "inutilidad" del PSOE

Ep

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra ha lamentado este miércoles la situación de "deterioro" que viven el consistorio y la localidad ante la "inutilidad" del equipo de gobierno local del PSOE, con José Carlos Contreras a la cabeza.

En rueda de prensa, el portavoz del PP de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha señalado que esta situación, que ya vienen criticando los 'populares' "desde hace tiempo", "ahora se ha visto agravada y es tema de portada en los medios regionales por causa del anuncio de un sindicato acerca de su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía diversas cuestiones", así como que el alcalde "ha vuelto a usar sus tácticas habituales de distracción".

"Aunque no nos vamos a pronunciar sobre la cuestión jurídica, ni tan siquiera vamos a opinar sobre si la posible denuncia tendrá algún recorrido, sí que tenemos que manifestar nuestra absoluta perplejidad ante la respuesta del alcalde", ha explicado, junto con que, entrevistado por una emisora de radio, "se ha dedicado, como es su costumbre, a echar balones fuera e incluso a declarar que los trabajadores que percibieron determinados complementos serían tanto o más culpables que él".

Para el Grupo Popular, "esto es el colmo de la desfachatez", aunque Contreras "ya" les tiene "acostumbrados a escudarse en los técnicos cuando las cosas no van bien", al tiempo que ha sostenido que "nunca" se ha visto este modo de conducirse en el consistorio zafrense, y que lo que está ocurriendo es consecuencia "de la situación insostenible" en la que está sumido el ayuntamiento "por causa de la nefasta falta de gestión y de la incompetencia manifiesta del desgobierno local".

PERSONAL

En concreto, en materia de personal el GPP ha subrayado que "no hay ninguna política al respecto más que la improvisación, la falta de planificación y el trabajo a salto de mata", así como que el concejal del área está "desaparecido", y cree que "esto es también una muestra del estado de descomposición en el que vive el gobierno local".

En este sentido, Fernández ha indicado que 224 trabajadores no perciben determinados complementos salariales desde marzo de 2021, que "va para un año" y que el alcalde "llegó a decir entonces que en un mes estaría resuelto el problema" y "después que para junio".

De este modo, ha aseverado, "estas fueron unas muestras de la más absoluta imprudencia o de la más absoluta ignorancia", puesto que el proceso de elaboración de una RPT, que es "la mayor parte de la solución", "necesita de mucho más tiempo para completarse".

Así, el alcalde "intentó engañar a los trabajadores para acallar su inquietud", y se encontró con varias manifestaciones, ante lo cual ha expuesto que en la última ha dicho que si hubiese estado en el ayuntamiento hubiese salido a hablar con ellos, algo que el portavoz del PP ha calificado de "curioso". Al respecto, se ha preguntado si lo hizo en las anteriores ocasiones.

Y es que, como ha criticado, el primer edil "se vanagloria" de que la RPT está "casi lista", pero aún tiene que verse en la Mesa General de Negociación, "a la que planteará el trágala" de que aprueben lo que él presente y habrá negociado "privadamente con los sindicatos sin contar con la oposición, como el propio alcalde manifestó a estos".

"Un ejemplo más de su concepción de la democracia. La anterior RPT se aprobó por unanimidad y se negoció en la Mesa General de principio a fin, con la presencia de todos. Ahora, como cree el alcalde que el ayuntamiento es su cortijo, quiere que el proceso de negociación esté ahormado según su criterio", ha hecho hincapié, al tiempo que ha criticado que el regidor lleva más de seis años y medio de gobierno "encadenando" dos mayorías absolutas.

No obstante, en todo este tiempo no se dio cuenta de la "obsolescencia lógica" de la RPT, después de más de 18 años; ni de la necesidad de regular las gratificaciones extraordinarias.

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y PRESUPUESTOS

Del mismo modo, Juan Carlos Fernández ha añadido que han aprobado las ofertas de empleo público a final de año, "de mala manera, con desprecio a la negociación, contemplando plazas que no figuran en la plantilla", y que no disponen de crédito presupuestario, al tiempo que ha considerado que desde 2019 hay presupuestos prorrogados y que "tampoco han sido capaces" de elaborar las cuentas municipales en 2020 y 2021.

"Si no hay presupuestos será también inaplicable la RPT. A ver qué proyecto presentan para 2022. Y la bolsa de trabajo no está vigente por no allanarse a las prescripciones de índole legal que le indicó la anterior secretaria", ha afirmado, junto con que "despreció" el ofrecimiento que personalmente le hizo para confeccionar un nuevo reglamento.

En relación a Contreras, ha incidido en que "está enrocado consigo mismo y no es capaz de dar solución a nada", en que la interventora necesitó de tres avisos para que "reaccionara" y en que el primer edil podía haber levantado los reparos de Intervención a los complementos de los 224 trabajadores mientras explorara soluciones para regularizar las situaciones.

Por todo ello, Juan Carlos Fernández ha concluido que el PP es un "partido de gobierno", que quiere "formar parte de la solución para ayudar a quienes crearon el problema, si es que se dejan", así como que "Zafra no es Alburquerque", pero "con los actuales gobernantes nada es descartable en el futuro".