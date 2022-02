Colegio Médicos Badajoz: Ha sido totalmente escrupuloso ante abusos sexuales denunciados

Ep

El presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha defendido que este organismo ha sido "totalmente escrupuloso" ante el presunto caso de abusos sexuales denunciado por varias trabajadoras, ya que "ante la más mínima sospecha" es el que empieza a "arañar qué está pasando", para lo cual se han seguido los protocolos del Ministerio de Sanidad y del propio colegio.



Pedro Hidalgo ha mostrado su "dolor" por "el daño causado a las víctimas, a nuestras queridas trabajadoras", a las que ha mostrado su apoyo, así como la "humildad de haber tratado de hacer lo mejor y de la mejor forma con arreglo a lo que marcan los protocolos", ha afirmado, para matizar: "distinto es lo que nos pedía el corazón, o nos pedía el sentimiento, pero hay unos protocolos que debíamos y hemos cumplido".



También ha hablado "desde la sorpresa y desde la indignación" porque "esto se haya producido en nuestra casa, en la casa de los médicos" que "siempre" han dicho que tienen un observatorio para poder visualizar "con un ojo clínico" o "de halcón no solamente la patología orgánica, sino también la psicológica" de sus pacientes, amigos, familiares o de sus trabajadoras.



"No hemos sabido ver lo que estaba ocurriendo", ha admitido Hidalgo en rueda de prensa en la tarde de este miércoles, en la que se ha referido a que la "casa de los médicos" en los últimos días está siendo "publicitada por hechos absolutamente deplorables", de los que eran "desconocedores", ha dicho.



En ese sentido, Hidalgo ha confirmado que en el Colegio de Médicos pacense se han producido unos hechos como son "abusos, como acoso laboral y sexual a trabajadoras de esta institución por parte de un hombre de confianza" y "de la casa donde ha trabajado durante muchos años", el oficial mayor que ha sido despedido tras ser denunciado por varias empleadas.



SILENCIO Y RESPETO



En su intervención, Hidalgo ha remarcado que han ido "cumpliendo los pasos" y que "aún así" se les ha reprendido por no acelerarlos o callar, a tenor de lo cual ha explicado que se ha hablado del "silencio" del Colegio de Médicos, un "silencio" que "no es cobardía", sino "respeto a las víctimas y a su intimidad" y la de su familia, y ha insistido en que dicho "silencio" era "respeto y así lo entendió el pleno de la junta directiva" que acordó un comunicado en el que se trasladó el "despido fulminante al acusado" y que los colegiados tuvieran conocimiento del tema.



Una actuación que se realizó en cumplimiento de las guías de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y del protocolo del propio Colegio de Médicos de Badajoz contra el acoso laboral, al tiempo que ha indicado que desde la corporación se ha activado dicho protocolo y con fecha del 28 de enero se lleva a un pleno extraordinario, para solicitar al servicio de prevención ajeno el "respaldo y formación" con todo el personal del citado protocolo de acoso.

Además, se ha hecho una evaluación de riesgos psicosociales al personal del colegio y se ha facilitado apoyo psicológico a las víctimas, al hilo de lo cual ha rechazado que haya habido una "inacción" del colegio y ha detallado que, activada y conocida la situación, hay dos procedimientos que contemplan los protocolos del Ministerio de Sanidad, el informal y el formal.



Sobre el procedimiento informal, ha puntualizado que es previo para la tramitación de las denuncias o reclamaciones de acoso sexual, cuyo periodo en tiempo orientativo lo establece el Ministerio de seis a siete días para la investigación, conclusiones, ser apartado el acosador e inicio del procedimiento formal con la comisión de trámite de denuncia, toma de declaraciones, informe de conclusiones "y lo que es fundamental la adopción de medidas correctoras y apertura de expediente disciplinario si correspondiera", que se llevó a cabo con el despido del oficial mayor el 31 de enero.



En este sentido, ha expuesto que han ido "por delante" de los plazos y no han llegado a "consumirlos", y que la corporación ha actuado "con corrección y con transparencia dentro de los protocolos internos" de acoso laboral y también los protocolos oficiales de los colegios de médicos a los que se deben, "garantizando en todo momento a las trabajadoras no solo sus puestos de trabajo, sino también el apoyo psicológico y evaluación de los riesgos psicosociales como medidas correctoras".



Igualmente, ha precisado que fue él mismo el que "detectó un mal ambiente laboral" y empezó a pedir una explicación, en la que se le dijo: "y hay alguna cosa más, que es profundamente íntima y que quisiera explicar".



A partir de ahí, a principios de enero, "no se paró la rueda de investigación" y se hace una instrucción al jefe de Personal y secretario para empezar a determinar qué ha ocurrido, tras lo cual se abrió un expediente informativo el día 11 "escuchando a las partes" y posteriormente y como marcan los citados protocolos "pero en menos tiempo" una investigación, con un escrito de información y un expediente informativo "argumentado y lógicamente por escrito" sobre las declaraciones que se les habían vertido.



"Pasamos en ese expediente informativo de dos personas que habían en un momento dado, al inicio, informado de lo que estaban sufriendo a cuatro víctimas", ha reafirmado, junto con que "lógicamente" se han informado "bien" e "incluso" de asesores internos, como la asesoría jurídica del colegio, y externos para que dieran "luz" y hacer la comisión investigadora que empieza a tratar de "dilucidar de una manera más clara, aportando todas las pruebas" que "pudieran aumentar lógicamente la claridad" a la hora de tomar una decisión.



Una comisión de investigación establecida el 24 de enero, ha puntualizado, que se "ve en un momento dado paralizada" cuando tres trabajadoras presentan denuncia ante la Policía Nacional y hay cinco órdenes de alejamiento, ante lo cual ha dicho que, ante la dimisión de la vicepresidenta primera, no quiso nombrar otra presidencia de esta comisión porque tendrían que pasar "otra vez" por el "trauma" de tener que repetir las afectadas lo que había ocurrido.



"Así se decidió que las pruebas eran suficientes para celebrar el pleno extraordinario del 31 de enero, donde se produce la expulsión", ha sumado, a la vez que ha matizado que el acusado, que ha estado de baja laboral sin trabajar, no ha vuelto a trabajar y ha negado los hechos al tomarle declaración dentro de la actuaciones de la comisión de investigación.



JUNTA DIRECTIVA



Respecto a las dimisiones en la junta directiva, una de ellas de la vicepresidenta primera, Hidalgo ha considerado que esta última "hizo lo que ella creyó en justicia, lo que no es objeto de valoración" y que el colegio y ella misma presidiendo la comisión de investigación "ya había puesto en marcha el protocolo del acoso".



Sobre las dimisiones presentadas por "algunos vocales", ha agregado que "habían sentido una presión" no mediática, sino "interna de compromiso" y "responsabilidad", así como que se trata en cualquier caso de una junta directiva "cohesionada" y "mantiene un apoyo interno importante" y tratará, con los estatutos, de "ordenar" y "reordenar" estas bajas.



Finalmente, el abogado Ricardo de Lorenzo ha informado de que, al margen de las acciones individuales, la corporación intentará personarse en el procedimiento a los efectos de "respaldar" en la vía penal a sus trabajadoras.