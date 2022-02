El Hospital Quirónsalud Clideba, especialista en partos humanizados y seguros?

El Hospital Quirónsalud Clideba se ha convertido en un Centro especialista en partos humanizados y seguros. Así lo asegura la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Ana Carrascal, quién destaca la apuesta de los profesionales sanitarios por llevar a cabo un proceso de parto lo más natural posible donde "garanticemos la máxima seguridad y respeto tanto para la mujer como para su bebe con una atención de calidad, basada en la evidencia científica, apoyados por los mejores profesionales y las tecnologías más avanzadas".

En este sentido, hay que destacar que Quirónsalud Clideba en sus treinta años de actividad ha atendido un total de 10.723 partos, 352 en el pasado año 2021.



Quirónsalud Clideba dispone para ello de servicios de primer nivel que acompañan en todo el proceso a las mujeres con deseos gestantes y a las propias gestantes.?



Según la Dra. Ana Carrascal, "el Servicio de Ginecología y Obstetricia presta una?atención de urgencias las veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año".?

Está formado por un grupo de profesionales de prestigio que trabajan de forma coordinada, cuyo objetivo principal es la salud y el bienestar de la mujer, la familia y su bebé.

Para ello, colabora con el resto de las unidades de manera completa con un objetivo por encima del resto: llevar a cabo partos humanizados.?



El equipo cuenta con la colaboración de?matronas especializadas para ofrecer una?atención personalizada y exclusiva durante todo el proceso del parto.?Ellas establecen una relación de complicidad y confianza con la futura familia creando una comunicación continua desde el inicio del embarazo, resolviendo cualquier duda que les pueda surgir, además de acompañarla en todo el proceso de dilatación, parto y puerperio.??



Por otro lado, la?Unidad de Atención al Parto, cuenta con una?Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales de puertas abiertas, lo que permite a los padres estar en constante contacto con su hijo?y favorecer que los progenitores se impliquen en sus cuidados desde un primer momento y que el paso por la Unidad de Neonatos sea el más humanizado y familiar posible.?



Según la Dra. Ana Carrascal "los beneficios de la Unidad de Neonatología de puertas abiertas son innumerables y algunos tan importantes como una mayor estabilidad en las constantes vitales y un mejor desarrollo cerebral. Está demostrado que?la implicación de los padres en los cuidados de su hijo recién nacido disminuye la duración de su estancia hospitalaria, mejora el bienestar de paciente?y mejora las tasas de lactancia materna". ?



Respeto, el valor fundamental?

La doctora Ana Carrascal, jefa del servicio de Ginecología Obstetricia?de Quirónsalud Clideba, expone los valores prioritarios con los que trabaja el centro. Según Carrascal hay que apostar por lo que se conoce como "parto respetado", ya que el respeto es un valor que "permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos".??



Y es que no se puede perder de vista que un embarazo normal "no es una enfermedad", sino que se trata de un proceso fisiológico que en la mayoría de las ocasiones ocurre sin incidencias y que cuenta con el apoyo de equipamiento médico de alta tecnología y de un equipo sanitario multidisciplinar.?



En este contexto, uno de los objetivos es "conseguir que durante el proceso del parto se reduzca al mínimo el número de intervenciones médicas a aquellas que sean verdaderamente necesarias?para mantener la seguridad de la madre y el feto en el ámbito asistencial que cada situación requiera".?



Los conceptos de?parto natural, parto mínimamente intervenido, respeto a los tiempos del parto y a los deseos de la mujer y su pareja, así como permitir que el parto ocurra en un ambiente natural no medicalizado no son arcaicos y retrógrados, al contrario, son conceptos de obstetricia moderna. Están basados en evidencia científica y están siendo aplicados con éxito en países desarrollados.?



En definitiva, tener un parto humanizado significa que la mujer tenga la oportunidad de seguir su propio pulso de?parto?evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como a decidir la forma de controlar el dolor durante el?parto. Y en Quirónsalud Clideba apuestan por ello, por la necesidad?de?minimizar las intervenciones médicas y tecnológicas innecesarias para atender el?parto, el nacimiento y el puerperio. La no separación innecesaria del bebé y su madre, promoviendo el apoyo a la lactancia materna.??