Un carril bici y peatonal entre Don Benito y Villanueva fomentará la movilidad sostenible

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha destacado que el futuro carril bici y peatonal entre las estaciones de autobuses de Don Benito y Villanueva de la Serena servirá para fomentar la movilidad sostenible y potenciar la humanización de la carretera EX-206.



Así lo ha destacado en su visita a Villanueva de la Serena, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, y su homólogo dombenitense, José Luis Quintana.



De este modo, tras la reunión mantenido, la titular extremeña de Movilidad y los primeros ediles se han desplazado hasta uno de los carriles bici que conectará con el futuro itinerario ciclista y peatonal, que se creará con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



"Se aprovecharán estos fondos dirigidos a cambiar la movilidad en los entornos urbanos para empezar a trazar esas vías humanas de comunicación y de movilidad sostenible alrededor de la EX-206, una carretera del siglo XX que ha cumplido muy bien su función para trazar las lógicas en las que el coche era el protagonista y donde no hay un carril peatonal ni un carril bici", ha señalado Iglesias.



A su vez, la consejera ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura de fusionar físicamente también ambos municipios mediante la creación de una senda ciclista y peatonal que facilite la movilidad entre Don Benito y Villanueva de la Serena.



"Estos fondos servirán para cambiar la movilidad, adaptarla con unas lógicas distintas enmarcadas en el siglo XXI, en el que el protagonismo de los desplazamientos no los tengan los vehículos sino otras alternativas de desplazamiento", ha agregado.



Además, Iglesias ha puesto en valor otras inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como la habilitación de dos aparcamientos disuasorios, alrededor de las dos estaciones de autobuses, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



"En total, los proyectos sumarán unos 6 millones de euros pensando en un siglo XXI en el que la movilidad no está pensada para los coches, sino que sitúa en el centro a las personas y en el que las oportunidades de sumar municipios y población se pongan encima de la mesa", ha explicado.



Por último, la responsable del departamento de Movilidad, Transporte y Vivienda se ha referido a una inversión de la Junta de Extremadura para empezar a redactar el estudio informativo "de lo que sería una futura ronda urbana de circulación que una las dos ciudades, ya no pensada solo para las bicis y personas, sino para construir ciudad alrededor de estos dos municipios", ha apostillado.



CARRIL BICI



Cabe destacar que el carril bici interurbano unirá las estaciones de autobuses de Don Benito y Villanueva de la Serena, anexo a la EX-206, estará segregado de la carretera para garantizar la seguridad vial.



Asimismo, se construirá un acerado peatonal paralelo al carril ciclista con el fin de promover los desplazamientos peatonales como otra forma de "movilidad activa, sostenible y saludable". El proyecto incluirá también la instalación de alumbrado, plantación de arbolado y riego.



Finalmente, la dotación de infraestructuras ciclistas y peatonales en este tramo favorecerá la reducción de los desplazamientos en vehículos particulares, lo que disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero. Además, proporcionará una mayor facilidad y operatividad a las personas usuarias y a los gestores de las infraestructuras de la carretera.