Ayuntamiento Badajoz prepara nueva ordenanza de veladores que regule actual situación

El Ayuntamiento de Badajoz trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza de veladores que regule la actual situación derivada la pandemia de la Covid-19 "por la vía ordinaria", y que podría contemplar "alternativas", "guiños", "ampliaciones" o "modificaciones" de algunas medidas que actualmente están en vigor, además de abordar cuestiones como la accesibilidad o la convivencia con los vecinos.

"Ese es nuestro compromiso", ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, durante el debate en el pleno ordinario celebrado este lunes, día 31, de una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que ha sido rechazada, para que el ayuntamiento prorrogue la medida extraordinaria, aprobada en su día, por la cual se aprobaron los espacios para hosteleros, eximir la tasa de veladores en 2022 y que se convoque la mesa sectorial donde están los interlocutores del Consejo Sectorial de Comercio.

Antes del debate, Gragera ha puntualizado que el día que se debatió este tema en comisión informativa se solicitaron informes, que han llegado e indican que una vez devengada la base del ejercicio no se puede proceder a esa exención o bonificación.

Posteriormente, ha remarcado en todo caso que, al decaer esta ampliación, "no hay ni una sola mesa que estuviera autorizada que no se pueda poner ahora, ni una sola mesa, lo que había era más espacio, pero no había más mesas".

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha precisado que el ayuntamiento no ha tomado "ninguna medida restrictiva" sino que "ha vuelto a la normalidad", y que la ampliación de los veladores era una autorización "excepcional" y "limitada en el tiempo" al que durase la declaración del Estado de Alarma y restantes normativas autonómicas que se derivasen de ella.

Asimismo, ha avanzado que hablan "habitualmente" con los hosteleros, con asociaciones del sector o, en materia de accesibilidad, con Apamex y están en contacto "continuo" para sacar una ordenanza "acorde a los tiempos que tenemos ahora", dado que los veladores o terrazas tienen el mismo número de mesas y, según ha compartido con Unidas Podemos, hay que intentar buscar un "equilibrio" y "tratar por igual" a todos los hosteleros, cuando hay más de 450 y "solo" 260 pudieron tener ampliación por diversos motivos.

También en relación a los veladores y en concreto a una moción del PSOE para reducir al 50 por ciento o un porcentaje pactado las tasas de veladores y otra para mantener la exención de tasa de mercadillo de venta ambulante en principio para 2022 aunque al albur del citado informe para 2023, el primer edil ha advertido que, según una apreciación del secretario general, venían con informe "negativo" de querer aplicarse para este año.

Además, ha continuado Gragera, de cara a 2023 habría que hacerse por otra vía, y no por una moción sino a través de la revisión de la ordenanza fiscal y la Comisión de Economía y Hacienda con los informes preceptivos, al hilo de lo cual el PSOE ha retirado del orden del día ambos puntos con el "compromiso" de que se convoque dicha comisión para abordar estas dos cuestiones de cara al próximo año.

CARNAVAL DE BADAJOZ

El pleno ha arrancado con una mención del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a la declaración del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional, sobre lo cual ha agradecido a quienes lo han hecho posible y ha confiado en que se celebre este año con dicha distinción. El resto de los grupos han mostrado igualmente palabras de felicitación por alcanzar dicha distinción.

En relación a esta fiesta, se ha debatido una moción del PSOE, que ha sido aprobada por unanimidad, que solicita a la Concejalía de Ferias y Fiestas que otorgue las ayudas que se comprometió a entregar a las agrupaciones de esta celebración de la ciudad hace ya casi un año.

Al respecto, el concejal del área, Francisco Javier Gutiérrez, del PP, ha planteado que las ayudas "están en marcha", mientras que la que fuera edil de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, de Cs, ha pedido una transaccional, que ha sido aceptada, para que se eliminen dos puntos que rechaza, uno para que no se responsabilice al ayuntamiento de la reducción de los grupos inscritos en los concursos del Carnaval al haber otros motivos como la pandemia y que, en todo caso, estarán en la calle, y en segundo lugar que no se habrían pagado algunos de los premios.

Igualmente, Montero de Espinosa ha valorado que la propuesta del PSOE debería ser más un ruego que una moción al estar todos los grupos de acuerdo en la concesión de estas nuevas ayudas, en referencia a las cuales ha recordado que Gragera informó la semana pasada en la Comisión de Asuntos Generales que se están tramitando y que el retraso se debe a motivos administrativos.

Sobre estas fiestas y en el apartado de urgencia se ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo al Ayuntamiento de Montánchez para que el Carnaval de la localidad sea nombrado de Fiesta de Interés Turístico Regional.

OTRAS MOCIONES

Por unanimidad ha salido adelante también una propuesta de declaración institucional por la que el Ayuntamiento de Badajoz se adhiere a la moción de apoyo a la fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

Por otro lado, se ha aprobado una moción del concejal no adscrito relativa al nombre del quinto puente sobre el río Guadiana; así como una de Unidas Podemos para la redacción de una Ordenanza Municipal de protección de arbolado de interés local.

Cabe destacar, en la Comisión del Área Técnica y seguimiento del Plan General, la aprobación definitiva de un estudio de detalle y proyecto de actuación singular en varias parcelas catastrales de la Plaza Alta en las que se proyecta un hotel en el último edificio de esta plaza que queda por rehabilitar.