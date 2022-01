La delegada del Gobierno pide "unidad" en torno al proyecto de la autovía A-81

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha pedido este lunes "unidad" en torno al proyecto de la autovía A-81 en una reunión mantenida con alcaldes de la zona de la Campiña Sur.



En concreto, García Seco, acompañada del subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza y el jefe de Demarcación de Carreteras, Fernando Pedrazo, ha abordado con los primeros ediles el estudio informativo de la futura autovía A-81.



La reunión, a la que también han asistido representantes de colectivos interesados, ha tenido lugar en Llerena (Badajoz) y ha servido para explicar su contenido y aclarar las dudas surgidas desde su publicación, según ha explicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.



Durante el encuentro, la delegada ha sido clara y ha asegurado que el estudio informativo es la fase inicial para obtener el documento "más importante" que da el "pistoletazo de salida" a la construcción de la autovía y que es la declaración de impacto ambiental.



El estudio, según ha añadido, contempla exclusivamente el trazado general del corredor, el recorrido de la autovía Badajoz-Espiel, que tendrá una extensión de 201 kilómetros.



Un paso previo, como ha reiterado, al estudio de declaración de impacto ambiental que será "más rápido si hay menos alegaciones", aunque no se le puede poner fecha, ha dicho, dado que dependerá de la cantidad.



Posteriormente, ha explicado, "se irá troceando y licitando en proyectos concretos a medida que se vaya requiriendo". "Ese es el proyecto que el Gobierno tiene para esta autovía, por lo que lo primero es obtener lo antes posible la declaración de impacto ambiental, algo que se consigue dando paso a este estudio informativo", ha asegurado García Seco, quien ha remarcado que contempla la autovía desde Badajoz hasta Espiel en todo su trazado.



Del mismo modo, la delegada ha reiterado que, una vez esté la declaración de impacto ambiental, se hará la licitación de los proyectos y la licitación de las obras por tramos, empezando por aquellos que más necesidad tengan y atendiendo a "motivos técnicos, sociales, económicos y de territorio".



"Este estudio informativo tiene esa particularidad, llevaba caducado desde el 2012 y la voluntad de este Gobierno es hacerla lo antes posible", ha manifestado.



Asimismo, García Seco ha explicado que el plazo de alegaciones al estudio informativo finalizará en el mes de febrero, un estudio que, como ha insistido, es un estudio "de trazado amplio con una escala amplia que solamente define cuál es el recorrido del corredor, porque el nivel de detalle quedará contemplado en cada uno de los proyectos definitivos".



"Por tanto, solo estamos intentando aprobar el recorrido que va a tener la autovía, desde el punto de vista medioambiental", ha reiterado la delegada del Gobierno.



De esta manera, ha insistido en que esta "justa reivindicación ha sido escuchada y está siendo escuchada" porque se cree que es una infraestructura "justa y necesaria" y para lograrla hay que contar, "de forma unida", con el "mejor estudio informativo lo antes posible".



"Por ello pedimos que no haya más dificultad, sino más facilidad para conseguir la declaración de impacto ambiental, pues ello permitirá acelerar mucho el proyecto y licitar obras", ha declarado.



Y es que, según sus palabras, "sin esa declaración de impacto ambiental nunca licitaremos obras, podemos tener voluntad, dinero, fondos, pero sin ella no podremos hacer las obras, por eso, a los vecinos, a los alcaldes, a los afectados, a los colectivos: unidad, unidad para sacar este trámite que es imprescindible y que permite construir la autovía", ha concluido.