Operación de la Guardia Civil contra el fraude en comercialización de productos ibéricos

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a nueve como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización fraudulenta de productos cárnicos curados, principalmente de ibéricos.



Asimismo, son siete las empresas relacionadas en las acciones delictivas, ubicadas en las provincias de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia, y se han inmovilizado 29.000 piezas valoradas en más de 1.000.000 de euros, entre las que se encuentran 19.600 paletas y jamones.



En concreto, la operación 'Guisima II' llevada a cabo conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) se inició cuando agentes de la Guardia Civil del Seprona de Hornachos junto con los veterinarios del Área de Salud de Llerena-Zafra inspeccionaron un establecimiento de alimentación del municipio pacense de Zafra.



En esta inspección se pudieron detectar "numerosas anomalías" en productos cárnicos, principalmente en paletas, jamones y sus derivados (centros, loncheados, etc.), "observando graves deficiencias en la trazabilidad que impedía acreditar su origen legal". Género que, además, se hallaba almacenado junto a subproductos animales no destinados al consumo humano, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



De este modo, ante las sospechas de que la citada empresa pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal y con las gestiones practicadas por el Equipo de Investigación del Seprona de Badajoz se pudo constatar la comercialización ilegal de estos productos alimenticios con trazabilidad "confusa", carentes de etiquetas y registros sanitarios, con precintos de normativa de ibérico "violentados o colocados de forma irregular".



Circunstancias estas que ofrecían dudas en relación con la posibilidad de encontrar y seguir su rastro, a través de las diferentes etapas de su comercialización, como obligan los Reglamentos (CE) 178/2002 y 931/2011, señala la Benemérita.



Una vez examinados los datos de la documentación facilitada por la empresa, comprobaron también "numerosas irregularidades" en su cumplimentado, con información incompleta, alteración de marca comercial de los productos y falsificación de documentos mercantiles que supuestamente amparaban transacciones comerciales no realizadas, o que habían sido devueltas por clientes que alegaban el mal estado para su consumo.



La explotación de la operación a finales del pasado año ha culminado con la detención de una persona y la investigación de otras nueve (algunas de ellas con antecedentes por hechos similares investigados en la Operación 'Paola'), como responsables de la dirección y emisión de documentos mercantiles en un total de siete empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos ubicadas en las provincias de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia.



Se han inmovilizado 29.000 piezas, de las que más de 19.600 son perniles de cerdo (dentro y fuera de la normativa de ibérico), que serán destruidas al considerarlas un riesgo para la salud de los consumidores por carecer de garantías sanitarias y no salvaguardar la seguridad alimentaria.



Finalmente, a los responsables se les ha instruido diligencias penales al considerarles autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, las cuales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Zafra.