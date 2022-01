Gragera destaca que Badajoz presenta datos "más altos" de incidencia "de toda la pandemia"

Ep



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que la capital pacense presenta los datos "más altos" de incidencia de Covid-19 "de toda la pandemia", así como que la situación es "la misma que la de los últimos días".



En cualquier caso, el mandatario pacense ha insistido en que "no tiene nada que ver con la del año pasado" y en que la gravedad de los casos que se están detectando "no son ni con mucho la que teníamos o la que vivimos hace un año", según ha manifestado este viernes en rueda de prensa telemática para presentar la convocatoria de regeneración medioambiental.



Para Grajera, "la vacuna funciona, aquellos que estamos vacunados pasamos el virus en una situación francamente mejor que aquellos que no lo están, y por tanto la presión hospitalaria y la presión asistencial no es la que teníamos las navidades pasadas".



En su intervención, el regidor ha avanzado de igual modo que van a ver los cómo evoluciona la pandemia en los próximos siete días, tal y como ha indicado Salud Pública, ha abogado por tener "cautela" y ha hecho un nuevo llamamiento a la "responsabilidad".



Así, y si se tienen síntomas y se puede ser o se tiene la intuición de poder ser positivos ha pedido que se acuda a los cribados masivos o a hacerse las pruebas, y en el caso de que sea así "cumplir con las cuarentenas establecidas y con toda la normalidad del mundo intentar pasar la enfermedad de la mejor manera posible", ha agregado.



AMPLIACIÓN DE LAS TERRAZAS



Por otro lado, el alcalde de Badajoz ha indicado que el Gobierno local no tiene previsto prorrogar la ampliación de las terrazas, una medida que en principio caduca en enero, porque se trata de una medida "extraordinaria y excepcional" que estaba sujeta "por supuesto" a las restricciones de aforos en los interiores de los locales.



De esta manera, ha señalado que hay que intentar de alguna forma o manera "volver a la normalidad, poco a poco" y que "por tanto son medidas temporales que pierden su vigencia una vez que se alcanza este año 2022", aunque si la situación "volviera hacia atrás y volviera a existir alguna restricción o alguna medida que impidiera a los empresarios poder desarrollar su negocio y su labor con la normalidad que todos deseamos" desde el ayuntamiento "obviamente" se volverían a tomar medidas en ese sentido.



No obstante, ha recalcado que "una vez que se vuelve a la normalidad, que no existen restricciones, que no hay limitaciones en este sentido", esas medidas "excepcionales y extraordinarias tienen que ir decayendo".