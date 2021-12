Aprobado en Pleno el I Plan de igualdad entre hombres y mujeres de Badajoz

Ep.



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos y la abstención del edil no adscrito, Alejandro Vélez, el I Plan de igualdad entre hombres y mujeres de la ciudad.



La primera teniente de alcalde y portavoz del PP, María José Solana, ha intervenido en lugar del edil del área, Antonio Cavacasillas, que ha participado online en el pleno debido a su positivo en Covid-19, y en relación al plan la edil ha señalado que el proceso de elaboración ha sido "muy proceloso" y "precisamente porque destaca el respeto" a la hora de que no fuese un documento "virtual", sino "el resultado de numerosas reuniones con diferentes colectivos".



Solana también lo ha tildado de "ambicioso" porque "realmente debe ser un plan que debe trasladarse de forma transversal a todas las delegaciones municipales" y en el que han participado todas ellas; a la vez que ha apuntado que en el caso de aquellas en las que ella es responsable "se estaba haciendo ya" lo que posteriormente se ha planteado en las conclusiones, y que "se ha hecho por operatividad, sin necesidad de que estuviese recogido o no", aunque reconoce que "en este momento se tenía que hacer".



Por su parte, la concejala del PSOE Rita Ortega ha felicitado que "por fin" se vaya a implementar este primer plan, y ha considerado que un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es "importantísimo para una ciudad", dado que significa elaborar políticas públicas con perspectiva de género, y construir una localidad "libre de violencia contra las mujeres", así como una "plena" participación social y política de las mismas en la vida del municipio.



A su vez, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha resaltado que se hayan tenido en cuenta algunas de las propuestas del Círculo de Feminismos de Podemos o de Unidas Podemos, como los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, y que votarán a favor, aunque desde su grupo no están de acuerdo con el proceso que se ha hecho, ni creen que se describa la realidad "tal y como ha sido y tal y como es", ni es el plan de igualdad que hubieran puesto en marcha.



En nombre de Ciudadanos, ha intervenido Lara Montero de Espinosa, quien ha puesto en valor la importancia del plan de igualdad que, a partir de ahora, les podrá guiar con la sociedad en la que se vive a la hora de tener "esa perspectiva de género", y ha considerado que es "fundamental" que conlleve el mayor consenso político posible este documento, que sale adelante con un carácter "flexible", de manera tal que la corporación pueda seguir trabajando en el mismo y en su mejora en función de las necesidades.



También se ha dado luz verde con los votos a favor del conjunto de los grupos y la abstención de Vélez el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de las Mujeres de Badajoz, puesto en marcha con el "esfuerzo" y el "trabajo colectivo", como ha destacado el alcalde, Ignacio Gragera.



OTROS ASUNTOS



El pleno ordinario de diciembre de este lunes, en el que han participado vía online Antonio Cavacasillas del PP, Lara Montero de Espinosa de Cs, y Ana Rufo y Javier Monroy del PSOE, y sí ha estado presente el socialista Ricardo Cabezas, recuperado ya de la Covid-19, ha dado luz verde con los votos de PP, Cs y Vélez al expediente de contratación del Servicio de Limpieza de los colegios públicos de Badajoz y poblados y dependencias municipales pedáneas, con un presupuesto de licitación de 4,5 millones por dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos.



Asimismo, se ha desestimado un recurso de reposición frente al acuerdo plenario del pasado 27 de septiembre, presentado por el Grupo Socialista relativo a la Ordenanza de Seguridad y Convivencia y en relación al cual Ignacio Gragera ha explicado que dicho recurso se basa en la falta de un informe de impacto de género en ese proceso de aprobación de la ordenanza, y que hay un informe de la Secretaría General que recomienda su desestimación "por ser extemporáneo", y ya sobre el fondo, por no afectar la normativa de impacto de género a las entidades locales.



MOCIONES



Ya en el apartado de mociones, se ha rechazado con el voto de calidad del alcalde una moción de los socialistas sobre la necesidad de dar una solución a las personas que pernoctan en la calle en la ciudad. También se ha rechazado una moción del PSOE sobre el tráfico de mujeres y menores destinados a la prostitución, al hilo de la cual Gragera ha sostenido que los puntos recogidos en la misma "ya se están haciendo" y que por eso se vota en contra.



Tampoco ha salido adelante una moción de Vélez para proponer la redacción de un proyecto que designe en qué lugar instalar las letras 'Badajoz'; en relación a la cual el concejal de Turismo, Jaime Mejías, ha indicado sobre los espacios propuestos en la moción, las laderas del Fuerte de San Cristóbal y de la Alcazaba, que en la primera hay parcelas de propiedad de las Fuerzas Armadas o de particulares, y la segunda están protegida por la "gran cantidad" de restos arqueológicos que alberga.



Sobre las letras en sí, ha avanzado que se trabaja en unas que se colocarán en el parque del río a través de la financiación del proyecto Eurobird 'Badajoz, ciudad de la aves', y que será realidad en 2022.



También se ha rechazado una moción del PSOE sobre la situación del personal en los distintos servicios municipales o el estado de las plazas ofertadas en las últimas Ofertas de Empleo Público, sobre la cual la concejala de Persona, Hitos Mogena, ha anunciado en relación al manual de procesos selectivos que se firmará este martes con el resto de sindicatos una vez que se ha tratado y se ha trabajado en el mismo.



Finalmente, el pleno ha rechazado una moción de Vélez que pedía que se habilite una partida de 3 millones y se redacte una convocatoria de ayudas destinadas a las empresas, comercios y autónomos que les ayude a paliar la subida en la factura de la luz, sobre la cual Cs ha puesto en duda su legalidad y ha coincidido con PSOE y Unidas Podemos en señalar que se presenta sin los informes preceptivos de Intervención y Secretaría; mientras que el PP ha instado al Gobierno de España a que "haga caso" a las iniciativas 'populares' para bajar dicha factura.



Ignacio Gragera ha cerrado el turno de intervenciones al señalar que el ayuntamiento "por supuesto" que "va a estar" con los empresarios, como ha hecho en 2020 y 2021 o hará en 2022 "si se dan las circunstancias", y que, al tratar este asunto en comisión, se ofreció poder hacerlo "de manera racional" y con informes previos, pero Vélez no quiso.



"Este voto no significa ni apoyar ni estar en contra de los empresarios, significa única y exclusivamente dar respuesta a un texto, a una moción con la que honestamente algunos podrán estar de acuerdo y otros no", ha reafirmado.



Por último, en el turno de ruegos y preguntas el alcalde ha respondido interpelado por Ricardo Cabezas sobre la presentación del borrador del presupuesto municipal para 2022, que el "compromiso" que de los servicios que lo están confeccionando es tenerlo "listo" antes de final de año y entiende que se tendrá en los próximos días, como también ha incidido en que se abrirá la posibilidad de una negociación con los grupos de la oposición por si quisiesen sumarse, como ha esperado, a la aprobación de unos presupuestos "importantes" para la ciudad.



Cabe destacar en relación a las cuentas municipales que Vélez ha criticado que el alcalde haya incumplido los plazos que le dio para aprobar los presupuestos de 2021 en septiembre, lo cual no ha tenido lugar, y los de 2022 antes de final de este año, pero que este acaba y no tienen "nada", por lo que ha reconocido que es el "más cabreado".