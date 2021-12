Ricardo Cabezas, ingresado por Covid-19 en un hospital pacense aunque no presenta gravedad

Ep.

El secretario general del PSOE local de Badajoz y vicepresidente primero de la Diputación pacense, Ricardo Cabezas, ha ingresado en un hospital este pasado martes debido a que los síntomas de Covid-19 que le mantenían desde hace unos días en su domicilio no mejoraban, si bien se encuentra "bien" y "nunca ha estado grave".



Fuentes del PSOE local han confirmado a Europa Press que el también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz "no está en el hospital porque estuviera peor, sino porque habían pasado cinco días y no mejoraba". "Está bien", inciden las mismas fuentes.



Cabe recordar que el contagio, según hizo público el pasado 8 de diciembre el propio Cabezas en sus redes sociales, se ha producido por contacto directo con su hijo, de 7 años, que también dio positivo.