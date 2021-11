Gallardo pide a alcaldesa de Alburquerque que renuncie a su acta en la Diputación Badajoz

Ep

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado a la alcaldesa de Alburquerque, María Luisa Murillo, que dimita como diputada provincial "por respeto a los ciudadanos" porque "lo más responsable" sería que se dedicara a las funciones en el ayuntamiento, "que probablemente necesita bastante de su presencia".



Cabe recordar que el presidente de la Diputación de Badajoz firmó el pasado mes de enero un decreto mediante el cual revocaba la Delegación especial en materia de Bienestar Social que tenía otorgada a la diputada María Luisa Murillo por impagos a trabajadores municipales de Alburquerque, ayuntamiento del que es alcaldesa Murillo.



Gallardo le comunicó entonces personalmente a la propia María Luisa Murillo los motivos que le llevaron a determinar la revocación de sus funciones, además de solicitarle la renuncia a su acta de diputada.



Según ha avanzado, desde que la cesó de sus delegaciones "por cómo se estaban produciendo los acontecimientos en el ayuntamiento del que era alcaldesa" Murillo no ha acudido a ningún pleno: "yo le pedí entonces y le reitero que por respeto a los ciudadanos lo mejor es la dimisión, sobre todo porque cuando además no se ejerce el derecho es una falta también de respeto a la ciudadanía que nos eligió".



Así, ha deseado que "se pueda producir esa dimisión", aunque, según ha explicado, el acta es de la persona y la renuncia es voluntaria, de manera que "no hay ningún mecanismo democrático que pueda evitar el que la señora Murillo, independiente de que venga o no venga a los plenos, pueda ser apartada de lo que representa tener un puesto de diputado en la casa".



De igual modo, Gallardo ha hecho hincapié en que, en la Diputación de Badajoz, Murillo no tiene ningún tipo de dedicación o relación contractual laboral: "es decir, ella cuando fue cesada, también fue cesada en sus retribuciones, y por lo tanto ella cobra en función de los órganos colegiados a los que asiste, por lo tanto no tiene ningún derecho económico en estos momentos, porque como no está asistiendo a ningún órgano colegiado ella no está percibiendo ni un euro de la Diputación de Badajoz".



No obstante, "el no recibir un euro no significa que no haya una verdadera dejación de funciones", ha remarcado, junto con que "de alguna forma está impidiendo que otro diputado pudiera ejercer esa labor que los ciudadanos y ciudadanas han trasladado a través de sus votos y que en este caso es del Partido Socialista".



Y es que, como ha señalado, los políticos no se presentan "en una lista distinta" a la de sus partidos políticos. "Es decir, nosotros no estamos aquí por nuestra cara, estamos porque nuestros partidos políticos deciden en un momento determinado que podemos representar al partido, si ya no perteneces al partido y encima además no ejerces tu responsabilidad lo lógico y lo más responsable sería que se dedicara a las funciones el Ayuntamiento de Alburquerque que probablemente necesita bastante de su presencia", ha concluido.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la sesión plenaria de la institución provincial, en la que se ha dado cuenta de la expulsión del PSOE y pérdida de su adscripción al Grupo Socialista de la diputada Marisa Murillo, y su pase a la situación de diputada no adscrita.