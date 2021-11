Ayuntamiento pacense vende por 44.000 a 99.000 euros 16 viviendas de El Campillo

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto a la venta 16 viviendas situadas en El Campillo con diseños que abarcan desde unifamiliares, a unifamiliares encimadas y residencial colectivo, cumpliendo las ordenanzas del Plan especial de protección del casco histórico.



En concreto, para acceder a las viviendas hay que inscribirse en un registro de interesados y posteriormente, si hubiera más demanda que viviendas, se realizaría un sorteo público. Aunque hay muchos ciudadanos inscritos en el registro general de demandantes de vivienda de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), es imprescindible que vuelvan a mostrar interés en esta promoción y, por eso, es necesario que vuelvan a inscribirse antes del próximo 23 de diciembre.



El alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de la Inmobiliaria Municipal, Eladio Buzo, acompañados del gerente de la Inmobiliaria, Luis Chacón, y la arquitecta de la oficina de rehabilitación, Elena Olea, han presentado la puesta a disposición de estas 16 viviendas, cuyos precios están referenciados a los vigentes para viviendas de protección oficial de características similares y van desde los 44.000 euros a los 99.000 euros, en función de sus tipología y superficie.



En declaraciones a los medios, Gragera ha remarcado que este viernes es un día "muy importante" para el ayuntamiento, para Inmuba y también para el Casco Antiguo y la zona de El Campillo en torno a la regeneración tanto urbanística como social del centro histórico de la ciudad, así como que "después de mucho tiempo, de muchas dificultades, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo" anuncian que van a sacar a ofertar y sortear si procede 16 viviendas dentro de la "cartera" que tiene la Inmobiliaria en el entorno de El Campillo.



Situadas entre la calle Costanilla, San Lorenzo y Concepción Arenal, son viviendas de diversa tipología y, en todo caso, "singulares", adaptadas al Casco Antiguo y que cumplen el plan general y el específico de esta zona de la ciudad, ha hecho hincapié, junto con que están realizadas y proyectadas por arquitectos que ganaron en su día unos concursos que dieron unas ideas que, dentro del cumplimiento de estas normas, "son absolutamente innovadoras" y "singulares".



"Es importante que hoy salga a la luz, ya sí, el proyecto que el ayuntamiento y que la Inmobiliaria Municipal tiene en marcha en El Campillo", ha destacado, para incidir en que dicho proyecto de regeneración urbana que prevé un centenar de viviendas en total cuenta con el "beneplácito", "apoyo" y "aliento" de los vecinos, y que, junto con otros proyectos "que está por venir", serán "absolutamente transformadores" y permitirán "cambiar la cara" a esta zona situada entre la Plaza Alta y la Ronda del Pilar y "por tanto" al Casco Antiguo.



"REGENERACIÓN ABSOLUTA"



Con ellos, ha continuado Gragera, se va a conseguir una "regeneración absoluta en una zona que necesita el apoyo de lo público", dado que "no existe a día de hoy iniciativa privada que quiera hacer frente a esa regeneración y a esa inversión que se precisa", a tenor de lo cual "el esfuerzo ha sido titánico" en cuanto a "esfuerzos económicos".



También "emocionales" dado que se trata de una zona en la que han vivido "durante muchos años muchas familias en condiciones quizás no las mejores" y a las que se les ha pedido "que renuncien a parte de su vida, que es su vivienda, para poder contribuir a un bien mayor, que es el proyecto de regeneración de El Campillo", según el regidor, que ha confiado que a partir de este viernes, y dado el registro de demandantes de vivienda que tiene la Inmobiliaria, haya "muchos" de esos interesados que quieran acceder a la posibilidad de adquirir estas casas con precios "razonables".



El alcalde, que ha agradecido el trabajo del personal de la Inmobiliaria, el de Eladio Buzo y a los vecinos su "paciencia", ha pedido "disculpas" a aquellos que tuvieron que trasladarse por "si en algún momento tuvieron que renunciar a cosas por intentar contribuir a la mejora, al desarrollo y a la transformación del centro de Badajoz", y ha defendido que este proyecto "mirado en su conjunto" y "en perspectiva merece mucho la pena, merecerá mucho la pena" y este viernes se pone "la primera piedra".



De igual modo, ha detallado que "el gran proyecto transformador" de El Campillo, las promociones más cercanas a la Torre de Espantaperros, es el que "está pendiente" y ha pedido a Patrimonio y a la Junta de Extremadura "que le de celeridad" para que emita el informe definitivo de arqueología para saber si tienen que modificar o no algún aspecto y de tener que hacerlo en qué condiciones, "sobre todo para poder dar respuesta" a las necesidades de regeneración, de vivienda "y de transformación que tiene el Casco Antiguo de Badajoz".



REGISTRO A PARTIR DE ESTE VIERNES



Por su parte, Eladio Buzo ha compartido con Gragera que es un día "importante" y ha detallado las características de las viviendas, a la vez que ha explicado que para acceder a las mismas los interesados tienen que proceder a un registro o inscripción que se puede hacer en la web de la Inmobiliaria a partir de este viernes, aunque la documentación sí que piden que la acerquen a la oficina situada en el Paseo de San Francisco.



Asimismo, el plazo terminará el 23 de diciembre y a partir de ese momento se analizarán las inscripciones y, como se ha hecho en otras ocasiones, se hará un sorteo en caso necesario, con listado único y en el que se saca un número de posición y cada uno elige la vivienda que quiera, por lo que ha calculado que a partir de enero será cuando "verdaderamente" podrán entrar 16 nuevas familias a vivir en El Campillo.



Ha sumado además que todos los interesados pueden ver los planos de las viviendas, así como informarse sobre el acceso o la financiación en la sede de Inmuba, que también ofrece un servicio de asesoramiento personalizado para ayudar a aquellas personas que tengan interés en las viviendas y facilitar así todo el proceso.



Sobre la situación del resto del proyecto de El Campillo y, en concreto, de las promociones de mayor tamaño más cercanas a Espantaperros, Buzo ha concretado que el denominado proyecto cero, que contempla 35 viviendas, está pendiente del parecer de Patrimonio referente al estudio de arqueología, y que en el proyecto uno, que prevé seis viviendas, sí se ha remitido informe y se deben hacer subsanaciones derivadas del hallazgo de restos arqueológicos que se deben conservar.