Arzobispado Mérida-Badajoz y consistorio firman cesión terrenos para Iglesia Cerro Gordo

El Arzobispo de Mérida-Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz han firmado la cesión de terrenos para la parroquia San Juan Pablo II en la barriada Mirador del Cerro Gordo de la capital pacense.



El vicario general del Arzobispado, Francisco Maya, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han rubricado esta cesión de terrenos acompañados del arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, quien ha explicado en declaraciones a los medios que hay que iniciar el proyecto y que ya han hablado con algún arquitecto, así como que quieren "una cosa sencilla", y que no van a construir "una gran iglesia por ahora".



Así, quieren una iglesia que sea "útil" para que la gente pueda asistir a los oficios religiosos y también para hacer esa labor social que la Iglesia "siempre realiza" con un templo con capacidad para unas 150 o 200 personas y locales parroquiales para catequesis o Cáritas, según Celso Morga, que ha apuntillado que desde el Arzobispado están "muy agradecidos" al Ayuntamiento de Badajoz por esta cesión y ha confiado "ser de verdad útiles a toda la sociedad de Cerro Gordo".



En relación a los plazos marcados, ha reconocido que no tienen "por ahora" y que calcula que la construcción puede tardar un año y medio o dos años, en aras de que dentro de dos años pueda estar "en pleno funcionamiento" con un presupuesto de unos 300.000 euros.



Por su parte, el primer edil, Ignacio Gragera, ha considerado que este miércoles es "un buen día" para la ciudad, para la Iglesia y "especialmente" para los vecinos de Cerro Gordo o los usuarios habituales de la parroquia de esta barriada, así como para los residentes en las pedanías dado que, con este nuevo templo y las instalaciones que se van a poner en pie por parte del Arzobispado, se van a generar mayores dotaciones públicas y espacios de convivencia.



En este sentido, ha agradecido la labor que se hace por parte de la Iglesia en todo lo que conlleva el movimiento asociativo, vecinal y sociosanitario de Cerro Gordo, donde su presencia es "muy importante" y su labor no solo es religiosa, sino también social, a la vez que también realiza aportaciones al movimiento asociativo de un barrio "tan nuevo, tan vivo y tan joven".



AVENIDA DE ELVAS



Interpelado por otros proyectos del Arzobispado en la ciudad, Celso Morga ha avanzado que le ha "echado el ojo" a la expansión hacia Portugal en la zona de la Avenida de Elvas o junto al campus universitario donde se están construyendo "muchísimos" edificios y la Parroquia de San Juan de Dios "queda muy en la esquina, muy fuera de lo que es toda esa expansión de Badajoz".



Al respecto, Ignacio Gragera ha considerado que esta petición se debe ver y que si esos desarrollos se consolidan y hay nuevos vecinos también habrá "nuevas necesidades" que se deberán estudiar, además "de intentar entenderse con el Arzobispado", algo que "siempre" han conseguido, de manera que recoge "el guante", espera que "se colmaten esos grandes proyectos que están por venir" aunque "algunos ya son realidades" y esas necesidades que se puedan dar en el futuro se abordarán "cuando toquen".