Oposición en Alburquerque pide convocar pleno para intentar paliar la situación financiera

Ep

La oposición en el Ayuntamiento de Alburquerque ha solicitado a la alcaldía la convocatoria de un pleno extraordinario con el objetivo de paliar la "grave situación financiera" que atraviesa el municipio pacense.

De este modo, los partidos de la oposición han presentado una solicitud de un pleno extraordinario en la que exigen la supresión de cualquier régimen de dedicación exclusiva o parcial que conlleve retribución para los cargos municipales que las tengan asignadas, además de la supresión de la plantilla de personal eventual de confianza o asesoramiento especial.

En este sentido, el concejal del grupo municipal socialista, Juan Carlos Prieto, ha afirmado que "si no hay recursos para abonar la nómina de los trabajadores no debe haberlos para mantener una camarilla de gobierno que, además, no gobierna".

"Los gobernantes deben dar ejemplo para abordar al pago de proveedores, contratistas y las retribuciones de los empleados y eliminar los pagos de la nómina de la alcaldesa y los concejales va a repercutir positivamente en la hacienda municipal", ha añadido.

Desde el PSOE provincial, se añade que otro de los puntos de la solicitud se centra en la normalización de la situación jurídica de los miembros corporativos tras la renuncia de varios concejales.

Asimismo, el concejal socialista ha remarcado que la gestión del equipo de gobierno "roza la prevaricación", ya que, en estos momentos, se han tramitado las renuncias de tres concejales.

Aunque, como ha añadido, se ha conocido a través de los medios de comunicación la renuncia de otros tres concejales más, por lo que, y tras más de un mes de requerimientos, han instado a la alcaldía a que "tome conocimiento de todas las renuncias que existan y se trasladen a la junta electoral central y a los concejales sustitutos".

Además, Prieto y los concejales de IPAL han solicitado el acuerdo de aceptación del requerimiento de la Delegación del Gobierno en Extremadura de anulación y revocación del acuerdo del pleno por el que se dispuso la modificación del puesto 'Asesor portavoz del equipo de Gobierno' por el cargo denominado 'Director General del Gobierno Municipal'.

"Resulta inexplicable la no atención del requerimiento y cada día que transcurre de origina un alto riesgo de invalidez administrativa", ha recordado Prieto.

Tras la solicitud de pleno extraordinario, la alcaldía dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para convocarlo.