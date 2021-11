PSOE "todavía está esperando" que alcalde de Badajoz llame para los presupuestos 2022

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado que "todavía está esperando" que el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, le llame para trabajar en los presupuestos municipales para 2022.

Cabezas ha explicado que, por lo que lee y escucha en los medios de comunicación, desde el equipo de gobierno están preparando las cuentas del consistorio para el próximo año, ante lo cual ha trasladado a Gragera: "aquí estamos, que yo creo que sus buenas intenciones nada más llegar a la Alcaldía se han quedado en eso, en buenas intenciones, porque este que está aquí todavía está esperando a que le llame para trabajar los presupuestos municipales del 2022".

"Ya sabemos que de 2021 no va a haber presupuestos municipales, pero los de 2022 llámenos señor Gragera, que como bien sabe tenemos propuestas muy interesantes para incluir en ese anexo de inversiones del 2022", ha resaltado, junto que también las tienen "incluso si al final se atreve" a sacar un plan de impulso extraordinario como hizo el pasado año el entonces alcalde, Francisco Javier Fragoso, en torno al mes de noviembre.

No obstante, ha sostenido que ve que van a seguir "con las mismas rutinas y malas prácticas del anterior alcalde", según ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha pedido al alcalde que mientras "no sea capaz" de mantener y de cuidar "en perfecto estado de revista" todos los parques infantiles de la ciudad que no haga ninguno nuevo.

En este sentido, el portavoz socialista ha expuesto que, según sabe por los medios de comunicación, se está preparando el presupuesto para 2022 y según el concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, "y sus anuncios fallidos" quieren nuevos juegos infantiles en la Plaza Teresa Istúriz donde "no ha sido posible en 2021 como "prometió" Coslado, así como en Pardaleras y la parte baja de la Pilara.

MANTENIMIENTO DE PARQUES

Según Cabezas, quiere "sencillamente que las cosas se hagan bien" y "no es plato de buen gusto" denunciar este verano ante la Policía Local el "mal estado" de tres parques infantiles que "de inmediato" fueron precintados, al tiempo que ha insistido en pedir a Gragera que no se invierta un euro en el 2022 en nuevos parques infantiles "mientras que no sea capaz de garantizar el mantenimiento y el cuidado" de los "ya existentes".

De igual modo, ha abogado por el mantenimiento de la partida de entre 150.000 y 250.000 euros anuales para parques infantiles, y que les detallen para qué es, a la vez que ha considerado que "ahora mismo" el Ayuntamiento de Badajoz no puede ofrecer un servicio de mantenimiento "bueno" sobre parques infantiles, y que "no puede seguir así".

Ante ello, se deberá incorporar más personas a esas labores de mantenimiento o bien contratar a empresas algo que "ya se ha hecho en varias ocasiones", de manera que ha pedido al gobierno local que actúe "en consecuencia" y elija el modelo de mantenimiento "más ágil para solventar los juegos en mal estado". También considera que se debería tener una planificación y buscar juegos idénticos para repartir por toda la ciudad, al ser "más fácil" que tener "muchos" diferentes y "mucha más variedad" que obligan a un "amplio" inventario de piezas "más difíciles de subsanar".

Cabezas ha detallado al respecto que el PSOE lleva meses analizando los juegos infantiles de la ciudad y puede decir que el 87 por ciento tienen algún juego roto parcial o totalmente, le faltan piezas, están oxidados, el suelo de seguridad está en mal estado, son antiguos o en algunos parques hay hierbas junto a los juegos o el entorno del propio parque presenta deficiencias y hay reparaciones "muy chapuceras".

De ese 87 por ciento de parques con alguna falta, el 36 por ciento necesitan reparaciones "a fondo", mientras que "solo" un 13 por ciento están bien o su estado es "aceptable", unos 11 parques para un total de 90 aproximadamente en la ciudad; por lo que ha reclamado que se destine dinero al mantenimiento de estos espacios y que se habilite un teléfono con contestador automático o WhatsApp en el que las familias puedan comunicar desperfectos y que al día siguiente o en dos días se puedan subsanar, dado que el PSOE no tiene "claro que funcione" el sistema 'Abisa'.