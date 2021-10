ATA Extremadura se reúne con el alcalde Badajoz, Ignacio Gragera

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha reunido con la presidenta y la secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Extremadura, Raquel Prado y Candelaria Carrera, respectivamente.

Las representantes de los autónomos en Extremadura han destacado “la necesidad de que todos trabajemos en favor del mantenimiento del empleo autónomo en tiempos muy difíciles y que se apueste por la mejora sociolaboral de este colectivo tan heterogéneo”.

“En Badajoz, hay 8.500 autónomos que han aguantado la crisis con el mayor de los esfuerzos, es hora de ayudarles y desde la administración local, la más cercana al ciudadano y al autónomo, se puede hacer mucho” ha añadido De Prado.

El primer edil pacense ha puesto de manifiesto el apoyo e impulso que el Ayuntamiento de Badajoz tiene con el colectivo. El compromiso de no subir impuestos, la exención de las tasas de mercadillos y veladores, la ampliación de plazos en el pago del ibi o la bonificación de la plataforma logística, son únicamente algunas de las medidas tomadas por la administración local.

Extremadura cuenta con 80.513 autónomos, de los que 49.262 ejercen su actividad en la provincia de Badajoz, de los que 8.813 desarrollan su actividad en Badajoz municipio.

A su vez, han explicado que los autónomos pacenses han realizado durante la pandemia enormes esfuerzos por mantenerse a flote ya que, “no nos equivoquemos, con las subvenciones no se mantienen un negocio ni se come. Pero ahora que la Covid nos está dejando respirar y trabajar, nos encontramos con problemas antiguos como las enormes cargas fiscales que soportamos y que están por venir como la nueva subida no pactada de las bases de cotización y por lo tanto de las cuotas de los autónomos y con problemas nuevos como son los elevados costes de la luz o de las materias primas”, ha asegurado de Prado.

Asimismo, ha matizado que “todo ello, hace que nuevamente nos encontremos con innumerables obstáculos que nos hacen menos competitivos y que lastran el consumo interno que hace que un territorio funcione”.

También, ha afirmado que “las ayudas a la solvencia no están funcionando por lo que ya hemos solicitado a la Junta que con recursos propios se facilite el acceso a los autónomos a los apoyos reales que necesitan. Y creemos que desde el consistorio de Badajoz hay otras muchas iniciativas que se pueden llevar a cabo para apoyar a los autónomos y autónomas pacenses”.

Gragera es consciente de la importancia en la simplificación y agilidad de trámites. Algo que mejorará notablemente con la implantación, ya activa, de la tramitación online, posibilitando una respuesta más ágil y efectiva en más del 90% de los trámites.

El Ayuntamiento de Badajoz exige al Gobierno de España que tenga en cuenta a las administraciones locales y que las dote de medios para seguir apoyando a autónomos y pymes. Tras una crisis sanitaria sin precedentes, todas las administraciones debemos ir de la mano y apoyar al sector, motor de economía.

Y, el alcalde de Badajoz ha destacado que iniciativas como Badajoz Emprende, Avisa o Aviba hayan supuesto un importante impulso, pero aún así hay que seguir trabajando en esta línea