Gobierno local de Badajoz se pregunta cómo visita Sánchez Extremadura "con la cabeza alta"

Ep.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, se ha preguntado cómo puede venir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana a Extremadura con motivo del Congreso Regional del PSOE extremeño "con la cabeza alta" y "sin sonrojarse", tras unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que es "absolutamente incomprensible" la "ausencia total de visibilidad de la ciudad".

Una visita "sin sonrojarse" de Pedro Sánchez, a tenor de la cual ha expuesto que, entre cosas, "visualiza que nadie le ha llamado la atención, que el gobierno de Extremadura socialista no le ha dicho que qué ha ocurrido, que qué esta pasando con Extremadura y qué está pasando con la ciudad más importante numéricamente, demográficamente, porque importantes son todos los pueblos de Extremadura".

"Pero por favor que estamos hablando de cuestiones que son de calidad de vida y cuando viene con esa naturalidad sin que venga bajo el brazo con ninguna información", ha criticado Solana, para quien "no ha habido ningún reclamo" por parte de los diputados y los senadores del PSOE extremeño al Gobierno "y desde luego menos todavía" del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa telemática para informar de la Junta de Gobierno Local de este viernes por una valoración de lo que suponen los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos regionales (PGEx) para la ciudad de Badajoz, la también primera teniente de alcalde ha expuesto que, "desgraciadamente", "no es valoración" sino una "devaluación".

Y es que, ha continuado, "lo ha que sucedido con la ciudad es que para el Gobierno de España y para la Junta de Extremadura somos una ciudad devaluada porque es absolutamente incomprensible, incomprensible, la ausencia total de visibilidad de la ciudad en materia de los Presupuestos Generales".

CALIDAD DE VIDA

En este sentido, ha sostenido que cuando se hacen peticiones por parte de la capital pacense se refieren a la calidad de vida de la gente, como en el caso de la rotonda de Cerro Gordo, en relación a la cual ha apuntillado que "es imposible que nadie pueda cuestionar el compromiso que parecía firme y por tanto leal del Gobierno de España" para hacer dicha glorieta y que las familias de esta barriada puedan tener un acceso a través de una, lo cual "es una petición de hace un montón de tiempo" y no se trata de "la base de la NASA".

También ha citado la necesidad de mayores inversiones ante un problema "definido y claro" como la situación de las especies invasoras en el río Guadiana a su paso por la ciudad, porque "nada de lo que se ha pedido ni se pidió ni se comprometió eran cuestiones que no supusiesen calidad de vida", entendida esta última "en el sentido del día a día, de la normalidad del disfrutar de una ciudad por parte de los ciudadanos que viven en Badajoz y que nos vienen a visitar".

PGEX

"Al final vamos a tener que envidiar la presencia que tienen los ayuntamientos portugueses con respecto a su Gobierno Central", ha remarcado Solana, para quien los PGEx para el próximo año siguen la "misma línea" de los PGE en cuanto a inversiones en la ciudad y "suponen la visibilidad sin eufemismos y sin maquillajes de la falta de respeto a la ciudad".

En este sentido, ha dicho que puede agradecer que "ya se quitaron el maquillaje" y "la máscara" que "han estado utilizando", cuando desde el ayuntamiento, como instituciones "leales", creían "realmente" que después de las reuniones se iba a producir "la realidad negro sobre blanco" en los PGE y los PGEx.

"Lo que sí puedo agradecerles es que sabemos que han faltado a la verdad y que ya nunca más volveremos a creer en ellos", ha insistido, para criticar en relación a las cuentas autonómicas que no contemplen un centro de salud para el Casco Antiguo, o un centro de salud para Las Vaguadas, o que "no hay" un instituto en Cerro Gordo o un plan de dinamización comercial para la ciudad, cuando "todo está siendo músculo municipal".

Igualmente ha citado que no hay actuaciones en materia de centros o residencias de mayores, ni el centro de educación especial de Los Ángeles, y ha insistido en tacharlo de "algo inconcebible" y en señalar que entiende "la naturalidad con la que se abordan las visitas" porque "se juega" entre ambos presupuestos con cuestiones como las declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, los presos de ETA o las víctimas, lo cual "es gravísimo", mientras los PGE y los PGEx "han decidido que Badajoz no existe".

También que las necesidades de los ciudadanos de Badajoz "son no necesidades de tercera, eso son frases muy hechas, simplemente eran peregrinas porque no merece la pena que un Gobierno ni otro presten atención a esas necesidades", ha lamentado, junto con que todo lo que se está esforzando el ciudadano por sacar adelante su ciudad "se está encontrando con el lastre de que no se sacan adelante temas que supondrían la creación de empleo", como en el caso de las especies invasoras en el río y la posibilidad de que pudiese haber situaciones relacionadas con el deporte en el Guadiana.

Finalmente, María José Solana ha recalcado que lucharán y trabajarán "intensamente" para que en periodo parlamentario "se tengan en cuenta y sean visibles" a través de enmiendas que trasladarán los parlamentarios nacionales y los de la comunidad autónoma "para nuevamente poder ser visibles" porque "desde luego el panorama es absolutamente desolador".