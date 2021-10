El PSOE de Badajoz reprocha al concejal de Parques y Jardines "su afán por mentir"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reprochado al concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, "su afán por mentir y por incumplir lo que promete" y le ha acusado de "falta de rigor y de ser un indocumentado" por avanzar proyectos "sin base" como en el caso de la plaza Teresa Istúriz.

En concreto, la concejala socialista Silvia González ha recordado que en marzo pasado Coslado informó que antes del verano se instalaría un gran barco pirata en la plaza de Teresa Istúriz, en el barrio de San Roque, frente al centro de salud y que dijo que costaría 70.000 euros, a la vez que ofreció detalles como que tendría dos toboganes, un túnel interior, un rocódromo y redes para escalar o una figura de un pirata donde hacerse fotos los niños.

"Aseguró todo esto a los pocos días de denunciar el PSOE lo mal que estaba la plaza, respondiendo que ya se contemplaba esta inversión en el presupuesto plurianual, algo que han desmentido los socialistas", ha sostenido, junto con que, además, presentó "un fotomontaje cutre como avance de lo que sería el galeón pirata" que "por supuesto fue incapaz de instalar ni antes, ni después del verano".

Coslado volvió a los medios en septiembre con el mismo anuncio, "eliminando la fuente", que ha estado activa solo 10 de los 17 años desde que se construyó y "actualizando la promesa", de manera que el barco pirata "que no estuvo para antes del verano lo estará antes de terminar 2021, pero ahora costará 100.000 euros".

Así pues, tanto en marzo como en septiembre, según explica el PSOE en una nota de prensa, el concejal aseguró que estaba "a punto" de salir la licitación y que era "inminente" pese a que ya han pasado 43 días desde que lo dijo en septiembre, por lo que Silvia González ve "difícil" que pueda estar listo a fin de año.

Con el fin de dar más contenidos a los medios, ha agregado la concejala, el edil de Parques y Jardines les leyó las características de un galeón para juego infantil que previamente se descargó de Internet; una descripción que se corresponde con un modelo único, el JOC-63B que comercializa la empresa Mobipark y que cuesta 66.700 euros.

Para González Chaves, resulta "curioso" que, sin sacarlo aún a licitación, el concejal sepa qué barco se va a quedar con la adjudicación, "pues solo un tipo de barco concuerda con su descripción", ante lo cual ha trasladado a Coslado que "hay que ser más serio" y "más prudente", así como "medir los anuncios porque causan falsas expectativas".

"Uno no puede lanzar lo primero que se descarga de internet. Uno no puede mentir así, señor Coslado", le ha recomendado Silvia González. En todo caso, para el PSOE eliminar la fuente de la plaza de Teresa Istúriz "no tiene sentido" y Coslado, tras demoler el parque infantil de Cerro de Reyes, "no puede ir ahora y acabar" con dicha fuente, ante lo cual aboga por que la plaza mantenga su actual fisonomía y se ponga "al día", de manera tal que funcionen la fuente y los diferentes vasos, y que el mobiliario esté "en buen estado al igual que los jardines".

Igualmente, considera que, al ser un espacio público muy transitado, "bien merece" un entoldado en verano para soportar mejor las altas temperaturas, como tampoco encuentra "sentido" a poner un juego infantil en esta plaza, algo que Silvia González ha tachado como una "ocurrencia" dado que a 20 metros, cruzando la calle, ya hay un parque infantil.