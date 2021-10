El PSOE de Badajoz "no entiende la inacción" del concejal de Deportes para evitar la colas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que el edil del PP Juancho Pérez "se está ganando a pulso ser el peor concejal de Deportes" desde que existe la Fundación Municipal de Deportes (FMD), y ha pedido "por el bien de la ciudad" que solicite al alcalde un cambio de delegación o que deje el Consistorio.

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha expuesto que no entiende la "inacción" de Juancho Pérez para evitar para evitar la colas en la inscripción de las Escuelas Municipales Deportivas, ante lo cual ve "difícil de comprender la holganza" del edil, al ser una "la crónica de un desastre anunciado".

Para los socialistas, como si de la novela del Premio Nobel Gabriel García Márquez se tratara, "ya se sabía de antemano que la inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales era la crónica de un desastre anunciado", una situación que ha causado "indignación" a las familias que querían apuntar a sus hijos en las mismas.

A este respecto, ha recordado que el pasado 29 de septiembre el Grupo Municipal Socialista, de la mano de su concejal Luis Tirado, ofreció una rueda de prensa sobre la nueva temporada de las Escuelas Municipales, en la que trasladó el "profundo malestar por el injustificable retraso en el comienzo de actividades" y aludió a que el retraso "se debió a una pataleta política dentro del equipo de gobierno, haciendo con ello rehenes a miles de niños que solo quieren desarrollar su actividad favorita".

Igualmente y además de criticar el retraso en su puesta en marcha, también recalcó que el proceso de inscripción fuera de manera presencial en las sedes deportivas, lo que conllevaría colas, esperas y aglomeraciones en estos momentos de todavía pandemia.

Así, el PSOE ve "significativo" que en 2020 y 2019 las inscripciones fueran por internet y que este año "fuera imposible", lo cual "dice mucho de la falta de cintura de este equipo de gobierno, que se ahoga en un vaso de agua".

"Más de 15 días han tenido desde el aviso de los socialistas para modificar el proceso de selección y anticiparse al desastre anunciado", ha sostenido, junto con que ni la crítica del Partido Socialista, ni el "malestar" de algunos padres "han sido suficientes para evitar situaciones esperpénticas, propias de otros tiempos".

Y es que, en su opinión, el concejal de Deportes, Juancho Pérez, "pidió disculpas de aquella manera" pero "no es suficiente" y "lo que tenía que haber hecho era solucionarlo, pues llegado el día, todo han sido hechos consumados".

"No es que este concejal de Deportes no pueda o no esté a la altura de las Escuelas Deportivas Municipales, no, es que le falta voluntad y compromiso con la FMD. Por eso pasará a la historia como el peor concejal de Deportes en los 36 años de las Escuelas", ha concluido, para sostener que debe cambiar de Delegación o dimitir, "pues no se puede permitir que la joya de la corona vaya para atrás".