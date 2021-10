Aemis Badajoz conmemora el Día Mundial de la Salud Mental

La Asociación Salud Mental Aemis en Badajoz ha señalado con motivo de la XXIII conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que la pandemia de la Covid-19 ha enseñado a "tener claro" que los problemas de salud mental "ya no son algo que les pasa a los demás", sino que "nos afecta a todos".

De esta manera, ha remarcado que "trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro", según se recoge en el manifiesto que han leído miembros de Aemis este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.

En concreto, tal y como subrayan, el lema elegido para la conmemoración de este Día Mundial es 'La salud mental, un derecho necesario' porque "forma parte inherente de la salud".

"Es esa parte que nos sostiene y que nos mantiene y que sin ella nos sentimos incapaces. Mañana puedes ser tú", continúa el manifiesto, que señala que es un derecho a reclamar porque el acceso a los servicios "sigue siendo desigual".

Así, la falta de inversión en salud mental es "desproporcionada", contribuyendo a la brecha del tratamiento a las personas cuando "si hay algo que iguala a la condición humana es el deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental".

"Muchas personas con problemas de salud mental no reciben el tratamiento al que tienen derecho y que merecen", recalcan desde Aemis, junto con que las listas de espera se alargan, la falta de profesionales "se evidencia cada vez más", las citas de seguimiento son cada vez "más tardías" y la intervención precoz "es prácticamente inexistente".

ESTIGMAS, PREJUICIOS O IGNORANCIA

Por otro lado, el estigma, los prejuicios, el tabú o la ignorancia "siguen sembrando injusticia". "No somos menos, no somos peores, no somos nadie. Somos como tú, hay un yo en todos vosotros", han aseverado.

De la misma forma, han abogado por hacer frente a la desigualdad de género y a la "triple discriminación" hacia las mujeres con problemas de salud mental.

También han tildado de "prioritario" trabajar con enfoque de género, ya que las mujeres y niñas se enfrentan a dificultades "mayores y diferentes" que la del resto de personas.

Asimismo, Aemis ha advertido de que cada vez aparecen problemas de salud mental a edades más tempranas, ante lo cual es necesario un "mayor esfuerzo" en investigación y compromiso público, como también ha agregado que para alcanzar una sociedad inclusiva habría que intervenir en el ámbito educativo, y llevar el conocimiento sobre salud mental y afrontar el estigma a todas las capas de la sociedad, "empezando desde la base, la escuela".

Finalmente, el manifiesto dedica una "mención especial" a las personas mayores: "Nadie debiera vivir su vejez en el olvido, por eso debemos apostar por residencias con servicios especializados en salud mental. En vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen. Las personas mayores nos han dado la vida", concluyen.