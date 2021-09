Gragera condena "energéticamente acto vandálico" en Convento de las Descalzas de Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha condenado "enérgicamente" el "acto vandálico" registrado este fin de semana en el Convento de Las Descalzas de la ciudad, cuya fachada está en proceso de restauración y una de cuyas vidrieras ha aparecido rota desde fuera durante la madrugada.

"Obviamente como cualquier acto vandálico condenarlo enérgicamente, hay que esperar un poco a ver, creo que Policía Nacional ya ha recibido denuncia y está haciendo las primeras pesquisas", ha señalado Gragera a preguntas de los periodistas por este tema, en relación al cual ha abogado por "esperar a ver qué hay detrás de ese acto vandálico".

Un acto que "puede no estar motivado por nada o puede responder algún tipo de motivación", ha continuado, junto con que hasta que no exista una inicial valoración por parte de la Policía Nacional no se van a pronunciar desde el ayuntamiento aunque, en cualquier caso, cree que "atacar a una institución y atacar patrimonio de la ciudad obviamente nunca es una buena noticia".

Ha comentado igualmente que no es la primera vez "por desgracia" que se ven este tipo de "actos vandálicos", y ha confiado que no se vuelvan a repetir, a la vez que ha hecho hincapié en que una vez avance la investigación por parte de la Policía Nacional y si ven que "hay alguna posibilidad o alguna intencionalidad oculta, más allá del mero vandalismo" el ayuntamiento intentará defender el patrimonio de la ciudad.

De este modo, el consistorio se intentaría personar en la causa en aras de "poner coto y poner fin a este tipo de actividades que, por desgracia, en los últimos años estamos sufriendo en la ciudad", según ha señalado, a preguntas de los periodistas, durante la inauguración de los actos de Al Mossassa 2021, con la exposición 'Historia de Al-Mossassa a través de sus carteles' en las antiguas Casas Consistoriales.

EL CAMPILLO

Por otro lado e interpelado por su valoración ante el hecho de que Amigos de Badajoz haya propuesto la semana pasada replantear el proyecto de 'El Campillo' o conservar los restos arqueológicos aparecidos durante la fase previa a la construcción de viviendas, Gragera ha destacado que se trata de un proyecto de regeneración urbana y social promovido por el ayuntamiento, que ve "absolutamente fundamental" para el presente y el futuro del barrio poder avanzar en el mismo.

Así, ha apuntado que cuando se realizan las catas arqueológicas se abren a visitas a grupos y colectivos para ver in situ el proceso de esa excavación arqueológica y que los arqueólogos que han estado en el día a día de la misma han redactado una memoria, enviada a la Comisión de Patrimonio, y en la que consideran desde su conocimiento de campo cuál es la relevancia e importancia de estos vestigios.

Es esa la memoria que el consistorio de la capital pacense "hace suya" y envía a Patrimonio, ha resaltado, junto con que esperarán a ver en qué sentido se pronuncia dicha comisión.

También ha respetado todas las opiniones, aunque ha considerado el proyecto de 'El Campillo' "absolutamente fundamental" para la ciudad, no solo en el ámbito urbanístico "que también lo es", sino para la regeneración social y el futuro del Casco Antiguo.

"Esperaremos a ver qué posición toma la Comisión de Patrimonio, pero obviamente nosotros como corporación defendemos la actuación y la intervención que para eso lo hemos promovido nosotros", ha concluido Ignacio Gragera.