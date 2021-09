PP por Badajoz piden a Transportes el informe que apoye la decisión de "parchear" N-430

Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso, Víctor Pìriz y Teresa Angulo, han registrado en la Cámara Baja una solicitud para tener acceso al informe que ha servido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tomar la decisión de "tan sólo parchear" la N-430 y no acometer las obras para convertirla en la Autovía A-43.

Píriz ha señalado que el estado de la N-430 es "deplorable, ya se ha cobrado un gran número de vidas y no queremos que esto siga sucediendo. Reclama así que el proyecto de la A-43 sea una realidad, "no sólo por la seguridad vial, sino por la importancia de esta vía para poder comunicar a Extremadura, a sus empresas y productos, con los puertos del Levante español".

En este sentido, ha lamentado "que una vez más el PSOE extremeño de Vara", ante este nuevo "ninguneo y atropello al futuro de la provincia de Badajoz y de toda la región, se vuelva a colocar como el mejor palmero del Gobierno de Sánchez y desista de luchar por los intereses de las empresas, los trabajadores y las familias de nuestra tierra".

"Vara defiende más las inversiones en el Aeropuerto del Prat que las mejoras en las infraestructuras extremeñas, ni lucha por el AVE ni por los trenes dignos ni por recuperar los vuelos del aeropuerto de Badajoz ni por las autovías prometidas a Extremadura", incide.

Al mismo tiempo, Víctor Piriz ha añadido que "ésta será otra oportunidad perdida, de la mano del socialismo, para que la provincia de Badajoz, para que Extremadura, pueda disfrutar en igualdad de condiciones, de derechos y de calidad, de la misma red de conexiones viarias que el resto de Comunidades Autónomas".

"Los extremeños no somos ciudadanos de segunda y si el PSOE no quiere defenderlo, desde el Partido Popular no vamos a dejar de hacerlo nunca", ha resaltado.

Finalmente, Píriz ha indicado que el "Partido Popular no renuncia a que los extremeño tengan mejores trenes y mejores vías de comunicación, a que las empresas extremeñas puedan expandir sus negocios hacia el Levante y hacia Portugal para ser más competitivas y crear empleos, la lucha contra la España vaciada comienza ahí".

"En el apoyo a nuestros núcleos rurales, a los municipios de Badajoz es irrenunciable contar con buenas infraestructuras y ese va a seguir siendo el objetivo del PP", recalca.