García Seco asegura que "no se descarta en ningún caso" la conversión en autovía de N-430

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha asegurado que "no se descarta en ningún caso" la conversión en autovía de la N-430, y ha apuntado que la información que se está dando sobre este tema "no es completa", dado que la nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual "no elimina la posibilidad de su conversión en autovía" y "puede ser una primera fase de una autovía".



"No hay que descartar la conversión de la 430 en autovía con esta nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual, puesto que puede ser perfectamente compatible con una primera fase de la misma y después una autovía", ha detallado la delegada, que ha apuntado que "tampoco es descartable que pudiera tener otro trazado".



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas después de que la Dirección General de Carreteras, órgano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, haya optado por aparcar, de momento, el proyecto de autovía A-43 en el tramo Santa Amalia-Ciudad Real y analizar los datos necesarios para definir las alternativas viables para el acondicionamiento de la carretera N-430 como carretera convencional.



Para la delegada, este anuncio sobre esta nueva actuación que tiene prevista el Gobierno de España consiste en "la orden de estudio de una nueva infraestructura que pretende mejorar de alguna forma, por fin, las necesidades en seguridad vial y en tráfico que existen en la 430".



Al respecto, ha recordado que la primera parte "ya se va a convertir en autovía" a través del proyecto que va a redactarse de duplicación de calzadas hasta Santa Amalia, que es el tramo, ha explicado, con más tráfico y el más peligroso.



A partir de ahí, ha continuado, la primera actuación que se prevé es "muy ambiciosa" y "no descartaría en ningún caso la posible conversión en autovía, ni sería descartable que pudiera ser la primera fase de la autovía".



"Por tanto, no se ha descartado que pudiera haber ahí una autovía puesto que esto es una actuación que va a llevar el reacondicionamiento de todos los accesos, va a eliminar todas las travesías", ha remarcado, junto con que "por tanto" va a circular alrededor de todos los pueblos sin necesidad de entrar o va a permitir hacer doble calzada más un vial de acceso, "un dos más uno en determinados tramos".



De igual modo, ha sumado que pretende eliminar todas las zonas en las que hay dificultades en el adelantamiento, y ha destacado que "por tanto es una magnífica noticia" que se consiga mejorar la seguridad vial "tan demandada" por todos los ciudadanos extremeños, y también por los castellano-manchegos.



UNA CARRETERA "MUCHO MÁS DIGNA"



Y es que, como ha reiterado, "va a conseguir que esa actuación tenga al final una carretera mucho más digna de lo que tenemos ahora" y "además esta actuación no elimina la posibilidad de su conversión en autovía, es más, puede ser una primera fase de una autovía".



De igual modo, la representante del Ejecutivo central en la región extremeña ha hecho hincapié en que hay que seguir trabajando y estudiando las distintas opciones de trazado norte y sur, o las posibilidades de que hubiera otras infraestructuras en la zona, pero que "esa decisión no se ha tomado con esta nueva orden de estudio", sino que "simplemente se ha decidido pasar a la acción".



"Se ha decidido dejar los brazos caídos durante tantísimos años, que lo único que han hecho es que se deteriore cada vez más esa vía, que cada vez los ciudadanos se encuentren más desilusionados y más desamparados por la falta de actuación", ha resaltado, para matizar: "por fin vamos a hacer lo que realmente es necesario".



En este sentido, ha indicado que actualmente los técnicos les dicen que esa es la "mejor actuación posible" y que así se ha dado la orden de estudio por parte del ministerio, "hágase", con una inversión "muy importante" de más de 300 millones de euros que "no es un ningún parche, sino todo lo contrario".



Así, ha considerado que hay que sentirse "muy satisfechos" de esta propuesta del Ministerio que, espera, "sea una realidad cuanto antes" y "sin descartar en ningún caso su posible conversión en autovía, puesto que es perfectamente compatible como una segunda fase de duplicación de calzadas y un dos más dos".



Sobre esta infraestructura y su relación con el proyecto dirigido a la fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito, Yolanda García Seco ha tildado como una "magnífica noticia" conocida este pasado miércoles la posibilidad, "si lo quieren los ciudadanos de Don Benito y de Villanueva", de unir sus municipios en uno solo.



De esta manera, ha concluido, se generaría un polo de actividad económica y social en esa zona de Extremadura que va a requerir también de "mayores y mejores infraestructuras", por lo que también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión de esas nuevas vías que se tengan que proyectar.