PSOE Badajoz tacha carta de Limpieza de "auténtico despropósito medio ambiental"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado las 65.000 cartas que se han enviado desde la Concejalía de Limpieza del consistorio a los hogares de la ciudad y sus poblados de un "auténtico despropósito medio ambiental".

Según el PSOE, las 65.000 cartas comienzan señalando: "La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz está comprometida con el cuidado del medio ambiente y todo el proceso de reciclaje que ello conlleva".

"Evidentemente no es así y más bien se ha tratado de perpetrar un auténtico despropósito medioambiental", ha sostenido, junto con que gastan 65.000 folios, con sus correspondientes sobres, "generando una huella ecológica brutal", pese a que el edil del área, Alejandro Vélez, "habla del cuidado del medio ambiente".

También ha criticado que las cartas no solo no se han impreso en folios ecológicos, "lo que hubiera supuesto un añadido de pedagogía activa", sino que además vienen en "brillantes" folios satinados que dificultarán su posterior reciclaje, sobre lo cual en el PSOE desconocen si el papel utilizado es "bond", que requiere un proceso "muy impactante para el medio ambiente".

En cualquier caso, el papel empleado no cuenta con el certificado FSC, que demostraría que el material es de fuentes controladas, según los socialistas, para quienes habría que preguntar a los pacenses si están de acuerdo en que el imán informativo, "que es lo único que se salva del pack", "vaya acompañado de un panfleto publicitario pagado con los impuestos de todos".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que conceptos más novedosos como la "economía circular" quedan "muy lejanos" a los objetivos perseguidos por esta Concejalía, y ha indicado que la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

Así, "potenciar comportamientos de este tipo entre los pacenses sería mucho más productivo que la bronca continua y el aleccionamiento", aunque "es evidente que no lo practican ni el propio equipo de gobierno".

Según cálculos del PSOE, para las 65.000 cartas y sus sobres se ha utilizado la celulosa de ocho árboles y se podrían haber editado unos 1.000 libros de 100 páginas, mientras que según valoraciones de la American Forest & Paper Association todo el papel utilizado por la Concejalía de Limpieza habría supuesto casi ocho cubos de madera de dos metros cada uno.

Finalmente, el Grupo Socialista ha recalcado que un concejal y dos asesores "no son suficientes para diseñar una estrategia medio ambiental más elaborada que el envío de una carta", algo "obsoleto y anticuado para ese fin", junto con que campañas en los centros educativos supondrían "una visión a largo plazo que no se tiene, ni se espera de un edil que no reconoce el cambio climático".