El sorteo del cupón de la ONCE de este martes deja 175.000 euros en la zona de Olivenza

La ONCE ha repartido 175.000 euros en la zona de Olivenza (Badajoz) en el sorteo de este pasado martes, día 24 de agosto, en cinco cupones agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, el agente vendedor de la ONCE José María Rivero Escribano ha repartido la suerte en Extremadura, al vender cinco cupones premiados a las cinco cifras a clientes en la zona de Olivenza, donde vende los distintos productos de juego de ONCE en jornada habitual.



Así pues, según explica la ONCE en una nota de prensa, José, que inició su actividad laboral hace pocos meses en esta entidad, en mayo del 2021, ha mostrado su "satisfacción" y "alegría" al repartir la ilusión de este primer premio entre los clientes que diariamente se acercan a comprar el "cupón diario".