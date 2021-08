PP-Badajoz ve una "vergüenza" que CHG inicie ahora estudios ambientales para dragar el río

Ep.



El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Badajoz considera una "falta de respeto" y una "absoluta vergüenza" que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) le haya trasladado al alcalde que va a iniciar ahora los estudios de impacto ambiental sobre el proyecto del dragado del río a su paso por la ciudad como medida para acabar con el nenúfar mexicano.



Un anuncio que surge de la reunión que mantuvieron este pasado martes el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, y el alcalde pacense, Ignacio Gragera, tras la cual el PP, que forma parte del equipo de gobierno municipal gracias al pacto con Cs y el edil no adscrito, ha mostrado sus quejas por el trato del organismo de cuenca y de la Junta hacia la ciudad.



En rueda de prensa este miércoles, la portavoz del PP de Badajoz, María José Solana y el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, han mostrado públicamente sus desavenencias con el planteamiento abordado en la reunión a la que acudió el alcalde, con quien no esconde que en esta cuestión tienen visiones diferentes a la hora de afrontar el problema.



"El alcalde puede tener las reuniones que crea, y las debe tener, pero nosotros tenemos nuestra lectura como grupo municipal, una lectura política de experiencia y de convicción", ha señalado Solana, quien añade que el PP tiene su propia "forma de ver y trabajar por la ciudad", y advierte sobre el pacto de gobierno que ir "de la mano" no significa "decir solo que sí".



"El que tenga responsabilidades debe explicar por qué no las ha ejercido en su momento o por qué pospone las soluciones a partir de dos años", ha añadido la edil 'popular', quien añade que sumando otros plazos administrativos, como los correspondientes a la redacción del proyecto o la propia licitación de las obras del dragado, la solución al problema, en caso de que se acometiera, se demoraría "tres, cuatro o cinco años", ha advertido.



Solana, que ha destacado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos del PP por recuperar el río Guadiana para la ciudad y para sus ciudadanos, con la puesta en marcha de uno de los parques fluviales más importantes de todo el país, al que el consistorio destina 500.000 euros anuales en su mantenimiento.



Todo ello, ha dicho, mediante la reivindicación de los alcaldes Celdrán y Fragoso sin mirar el color del gobierno de turno en Madrid y Mérida.



Por todo ello, ha considerado que la propuesta planteada por la CHG es "una falta de respeto, una desconsideración y una vez más el ejemplo claro de que esta ciudad no es un objetivo para el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Extremadura".



Así, considera que estas declaraciones, en pleno año 2021, es "absolutamente una vergüenza", tanto por parte del presidente de la CHG, como para la Consejería de Medio Ambiente que "se ha mantenido de perfil" en este asunto.



Asimismo, ha señalado que el ayuntamiento de Badajoz, durante el mandato del PP desde 1995, "jamás ha sido un problema para ninguna administración que haya querido de buena fe, con esfuerzo y convicción, actuar en la ciudad". "Nunca hemos sido un estorbo ni una piedra en el camino", ha criticado.



Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, ha criticado que se haya esperado hasta ahora para iniciar unos estudios de impacto ambiental con una duración de dos años, cuando se trata de un problema que viene de tiempo atrás.



Al respecto, ha señalado que "este mismo proyecto" se hizo "hace años" en Mérida para atajar el problema del camalote. "¿Qué ocurre? ¿Que Badajoz es una ciudad de segundas, que es a lo que nos tiene acostumbrada la Junta?", ha lamentado.



Por otro lado, al responsable de Medio Ambiente le preocupan algunas cuestiones técnicas sobre el proyecto, como el riego del parque fluvial durante el tiempo en el que se lleve a cabo el deslodado del río, ya que "si se baja una cuarta el nivel del agua ya no se puede regar", lo que pondría en riesgo la supervivencia de la pradera y las especies arbóreas.



También cuestiona que únicamente se pretenda actuar entre los dos azudes, el de La Pesquera y el de la EDAR, y en este punto se pregunta si solo existe el problema en este punto.