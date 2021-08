Un detenido por estafar más de 73.000 euros a dos octogenarios de Medina de las Torres

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Medina de las Torres (Badajoz) como presunto autor de delitos de estafas a dos octogenarios de su misma localidad por importe de más de 73.000 euros.



En concreto, la investigación se inició a finales de julio cuando el Área de Investigación de la Guardia Civil de Zafra pudo averiguar que dos vecinos estaban siendo estafados con extracciones continuas de dinero de sus cuentas bancarias. Cantidades que podrían ascender a un total de 40.420 y 32.640 euros, respectivamente.



Así pues, tras recopilar la información aportada por las víctimas, el análisis de la documentación y las gestiones realizadas con las respectivas entidades bancarias se constató la acción delictiva que estaría llevando un vecino.



Esta persona aprovechó la "especial vulnerabilidad" de los octogenarios, engañándolos y consiguiendo que depositaran la confianza en él para gestionar sus cuentas bancarias, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.



La obtención de los datos referentes a sus cuentas y claves vinculadas a ellas facilitaron que éste pudiera llevar a cabo continuas extracciones de dinero en cajeros automáticos, apoderándose de un total de 73.060 euros.



De esta forma, con las pruebas incriminatorias, este pasado lunes se le localizó y detuvo, instruyéndole diligencias como presunto autor de supuestos delitos de estafas, que posteriormente fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.



Ahora los agentes continúan la investigación para tratar de averiguar si el supuesto autor de la acción delictiva pudiera estar implicado en otros hechos similares perpetrados en la comarca.



CONSEJOS DE LA GUARDIA CIVIL



A este respecto, la Guardia Civil ha ofrecido una serie de consejos para prevenir estafas a las personas de "especial vulnerabilidad", como que, ante cualquier transacción económica, estas personas se deben asesorar por otras con "estrecha vinculación familiar", organismos oficiales o asistencias sociales de los diferentes ayuntamientos.



También domiciliar los pagos mensuales para evitar salir a la calle con mucho dinero y, cuando se tenga que firmar documentos o realizar cobros o pagos de cierta importancia, asesorarse e ir siempre acompañado.



Asimismo, aconseja no facilitar nunca datos personales por teléfono a personas desconocidas aunque le digan que llaman de su entidad bancaria, compañía de seguros u otros, así como no llevar anotadas las claves de sus tarjetas y procurar memorizar el código de acceso (PIN) para las operaciones con ellas.



Otro de los consejos es vigilar siempre los alrededores y no sacar grandes cantidades de dinero, además de que cuando se teclee la clave, protegerse de la vista de personas desconocidas.



De la misma manera, cuando se utilicen los cajeros automáticos, la Guardia Civil ha sugerido procurar sacar el dinero en el horario de apertura de oficinas, utilizando los cajeros interiores y, si se hace cuando las oficinas están cerradas, cerrar la puerta del interior del cajero.



Finalmente, la Guardia Civil ha aconsejado prestar especial atención a lo que rodea a quien saque dinero en efectivo de la sucursal bancaria, sobre todo en fechas próximas al ingreso de la pensión.