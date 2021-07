Gobierno Badajoz valora que situación empieza a no ser tan aguda como hace una semana

Ep

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, ha valorado que, según la información trasladada por la Consejería de Sanidad y la Junta, la capital pacense en estos momentos "forma parte de un ejemplo más" de la llegada la variante denominada delta, "sumamente contagiosa", por lo que "los datos pueden ir fluctuando" en una ciudad cuya situación "parece que empieza a no ser tan aguda como era hace una semana".

A preguntas de los periodistas por la situación epidemiológica en Badajoz y si podría haber restricciones, Solana ha hecho hincapié en que "parece que los datos no son mejores, pero no son en la línea ascendente que teníamos hace cuatro días", lo cual "no significa que esto no pueda revertirse en el momento" en el que no se vuelva "a tener otra vez claro la situación que hay".

"Sí se ha notado que con responsabilidad por parte de todos, que desgraciadamente a lo mejor ha tenido que ver con que todos hemos tenido algún caso cercano que antes parecía que no, la situación parece que empieza a no ser tan aguda como era hace una semana", ha señalado, para achacar dicha situación "sobre todo a la vuelta de tuerca sanamente entendida que se ha dado a nivel de la actitud por parte de todos para volver otra vez a retomar situaciones de precaución que parece que en algún momento todos nos hemos relajado".

Del mismo modo, ha incidido en que, desde el equipo de gobierno y aunque "puede parecer reiterativo", tienen una "absoluta lealtad como corresponde" a las decisiones que tome la autoridad sanitaria, al tiempo que ha pedido "mucha cabeza, mucha precaución" y "muchas medidas más allá" de las que parece que se había "dejado de adoptar hace en torno una semana o 10 días", que "ha provocado" que se haya llegado a "una situación comprometida".

NO SE HAN TRASLADADO NUEVAS MEDIDAS

En relación a posibles medidas de control por parte de la Junta de Extremadura, Solana ha aseverado que, en el momento en el que las tomen, se adoptarían en la ciudad y que en el equipo de gobierno contemplan aquellas en la línea que se están dando en otras poblaciones de la comunidad autónoma y que podrían girar en torno a los horarios.

En cualquier caso, ha continuado, no se les ha trasladado "todavía ninguna cuestión en este sentido" y, en el momento en el que se dijese, en "media hora" se estarían implementando "y poniendo todos los dispositivos necesarios para que fuese una realidad". "Ipso facto en el momento en el que se nos marquen decisiones nosotros nos adaptaremos a las mismas", ha dicho.

En este sentido, ha comentado que el próximo fin de semana se va a desarrollar en la ciudad el Alcazaba Festival y que se ha ido modificando el plan de contingencia "precisamente en la línea de mayores precauciones", y que "en esa misma línea" el ayuntamiento ha ido trabajando tanto con los promotores como con todos los servicios para ir adaptándose a ese plan de contingencia, cuyo último dato e informe es de este jueves por la tarde.

Finalmente, María José Solana ha insistido en que su valoración a tenor de la situación de la ciudad es que "el bicho está" y que "ya está mutado" por la citada variante, ante la cual "hay que tener mucha cabeza", a la vez que ha incidido en la importancia de la vacunación y en que, una vez vacunada, la población debe seguir manteniendo las medidas de seguridad y tener "mucha precaución" y "sensatez" dado que "una persona puede estar vacunada y puede estar contagiada" y puede convertirse "en multicontagiador porque no lo sufre".

Finalmente, ha recordado que "todavía" se tiene "una gran parte de la población sin vacunar y que además es la que más se mueve" y que también se deben extremar las medidas de cara a las personas mayores que, si se contagian pese a estar vacunados en la primera fase, "puede tener problemas".

"Es decir, esto no es inmunidad, esto es tener unas dosis de respuesta que nos haga tener menos consecuencias si estamos contagiados", ha concluido María José Solana, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local de este viernes.