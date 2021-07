PP urge "apertura inmediata" de las urgencias del Centro de Salud El Progreso de Badajoz

El PP de Extremadura ha reclamado a la Junta la "apertura inmediata" de las urgencias del Centro de Salud El Progreso de Badajoz, ya que según asevera, este recorte de servicios sanitarios básicos no es "temporal" ni "transitorio" como decían los socialistas.



Así lo han reclamado la portavoz de Sanidad, Elena Nevado, y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, tras mantener una reunión con la Asociación de Vecinos de El Progreso, que ha contado además con la presencia del concejal de Participación Ciudadana de Badajoz, Juancho Pérez, en la que han analizado la situación sanitaria de la zona tras más de un año del cierre de las urgencias de este centro de salud.



Y es que para la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, la gestión del SES en el área de Salud de Badajoz es "nefasta, como han acreditado los datos del último informe de la Defensora de los usuarios del SES".



Un informe que, según sus palabras, pone de manifiesto que se ha producido un "incremento del 60 por ciento en las reclamaciones de los pacientes" de este área debido, fundamentalmente, "a la demora en recibir atención sanitaria para consultas sucesivas, pruebas de control y seguimiento, así como la disconformidad con las listas de espera".



Además, para el PP, es un "hecho contrastado" que el cierre de algunos centros de salud "provoca la saturación de otros a los que es derivado el paciente afectado", tras lo que señalan que el informe pone de relieve que es especialmente crítica la situación por la nueva reorganización en centros de atención primaria, acumulando el 53 por ciento de las reclamaciones.



Unas reclamaciones directamente provocadas por los recortes en el modelo asistencial establecido, como la suspensión de la actividad ordinaria y el nuevo modelo de atención telefónica con citaciones no presenciales, según informa el PP en una nota de prensa.



Este nuevo modelo, impulsado precisamente en los peores momentos de la pandemia, ha "resultado nefasto", ha explicado Elena Nevado, quien ha señalado como "primera consecuencia de esa mala gestión la demora excesiva para consulta médica", ya que "supone un aumento de la asistencia a las urgencias, que en este caso están cerradas, y se saturan las del Centro de Salud de San Fernando".



Asimismo, la portavoz de sanidad del PP extremeño ha valorado el "incansable" trabajo de los "magníficos profesionales sanitarios", que están soportando en sus carnes la nefasta gestión del consejero Vergeles.



Por su parte, Luis Alfonso Hernández Carrón ha denunciado que el cierre de las urgencias del Centro de Salud El Progreso "ni se ha consensuado ni todos los vecinos están de acuerdo", tras lo que ha considerado "evidente" que este cierre "no es transitorio", y es que simplemente se trata de "un recorte más de la política sanitaria del gobierno de Vara, que se ha cebado con una de las barriadas más humildes de la ciudad", ha dicho.



"Es una devaluación de la sanidad extremeña y refleja que Vara y Vergeles juegan con la salud de los extremeños", ha lamentado Hernández Carrón, quien ha recordado que el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, intentó justificar el cierre de las urgencias del Centro de El Progreso como "transitorio o temporal".



Finalmente, para los 'populares', se ha demostrado que ese pretexto de los socialistas era "falso" y que el SES "ha cerrado definitivamente un servicio público básico y esencial" para los vecinos de esta zona de Badajoz.