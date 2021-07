PP de Badajoz critica los cierres perimetrales en la provincia porque no son la "solución"

Ep.



El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro Gata, ha criticado la manera en la que se están produciendo los cierres perimetrales en la provincia pacense, que no son la "solución" para los momentos de pandemia que se vive actualmente y que se están desarrollando de forma "improvisada".



En una rueda de prensa en la sede del PP en Badajoz, Naharro Gata ha sostenido que en los cierres perimetrales no se sigue el mismo criterio para todas las poblaciones y ha puesto como ejemplo que ha leído en las redes sociales que el alcalde de Puebla de Sancho Pérez se enteró por la prensa que iban a cerrar perimetralmente su municipio, o ha citado el caso de Villafranca y Zafra y que la primera con una incidencia menor que la segunda ha sido perimetrada y la otra está abierta.



"Ojo, no estoy diciendo que cierren Zafra, creo que no es solución ni para Villafranca ni para Zafra", ha resaltado, a la vez que ha expuesto que desde el PP están "dispuestos a echar una mano" a la Junta de Extremadura, pero que para ello les tienen que llamar y pueden ayudarles "si ellos lo consideran necesario".



Y es que, como ha continuado, no pueden "consentir" que se sigan cerrando pueblos "cuando se ha demostrado que no es solución" y se está haciendo "daño" tanto a la economía de los municipios, como a las empresas, a la hostelería o al turismo, de manera que ha defendido que "llegado este momento" se debe aumentar el ritmo de vacunación y que "las cifras así lo dicen", puesto que "solo el 5 por ciento de las personas infectadas tenían la doble pauta de vacunación puesta".



Ha agregado además que las cifras en los hospitales "no son tampoco alarmantes", por lo que ha insistido en que los 'populares' creen que "no es una solución cerrar por cerrar" y en que el PP ha sido "un partido leal durante todo este tiempo de pandemia". "No se pueden tomar medidas que podían valer hace unos meses, pero que ahora se encuentra que son medidas injustificadas", insiste.



MENSAJE A LA JUVENTUD



En su intervención, el presidente provincial del PP ha querido dirigirse a la juventud "no para echarle la bronca, que es lo que se está haciendo últimamente", sino para decirles que les entienden, dado que la juventud sale a la calle o tiene relaciones sociales y para pedirle que se haga "de manera responsable": "solo de nosotros depende que salgamos cuanto antes de esta situación".



Una situación que está haciendo "mucho daño económicamente a la región y psicológicamente ya también", según Naharro Gata, para quien la gente "ya está cansada después de año y medio de pandemia de que esto sea un ciclo tras otro", sobre lo cual ha insistido en que para eso hay que ser "responsable" porque una cosa es serlo y otra tomar medidas "que hace unos meses podían ser necesarias, pero que ahora se encuentran desfasadas".



"Ahí están los números, no sirven para nada, la mayoría de los cierres perimetrales no se controlan", ha destacado, al tiempo que ha abogado por centrarse en la concienciación de la gente, en pedirle que "por favor" sean "responsables" y no dejen de hacer su vida pero que lo hagan con responsabilidad, y ha planteado que "encerrar a la gente dentro de sus municipios no tiene sentido".



"Creo en la responsabilidad de la gente y lo que necesita la gente es dejarle claro que solo de nosotros depende acabar con esto cuanto antes", ha señalado, para recordar que cuando los ciudadanos están vacunados "se contagian muchísimo menos", por lo que ha reiterado la importancia de aumentar el ritmo de vacunación, que permitirá volver a una "vida normal" y que los sectores económicos, algunos de los cuales lo están pasando "verdaderamente mal", "se recuperen cuanto antes".



Así, ha defendido que no se puede "dejar" que en la provincia de Badajoz sus sectores económicos "estén en la ruina" y que en la misma la hostelería esté cerrando, además de ponerse "en el pellejo" de los feriantes que en la época estival es "cuando hacen la caja para todo el año" o de la gente de la cultura o de las orquestas que "no pueden trabajar", por lo que ha recalcado que todo ello depende de que se acelere el ritmo de vacunación.



Por otro lado y preguntado por su opinión sobre la restricción de la movilidad nocturna y que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya rechazado la aplicación del toque de queda solicitado por la Junta en las localidades de Plasencia, Jaraíz de la Vera y Montehermoso, Manuel Naharro ha dicho que el PP respeta las decisiones judiciales, y ha indicado que ha sido una decisión que ha tomado el TSJEx que los 'populares' respetan, como no puede ser de otra manera".