PP critica al Gobierno por renunciar a formar parte del Consorcio del Casco Antiguo

El PP local de Badajoz, a través del concejal Jaime Mejías, ha subrayado que es necesario un consorcio con la participación de todas las administraciones para que tenga todos los recursos necesarios y su trabajo sea "lo más efectivo posible" para acometer todas las acciones necesarias con el fin de "revitalizarlo, modernizarlo y posicionarlo como se merece".

En este sentido, Mejías ha indicado que el Gobierno Central debe reflexionar sobre su participación en el Consorcio del Casco Antiguo pues, su negativa supone "abandonar de facto" la rehabilitación social y patrimonial de esta zona que "no debería limitarse a aportar recursos en actuaciones concretas, sino involucrarse y participar de forma activa y continuada en una iniciativa que solo suma beneficios a Badajoz, sus comercios, su sector hostelero y turístico y la mejora de su urbanismo, y que cuenta con el apoyo de todas las asociaciones y colectivos sociales de la ciudad".

El PP local de Badajoz ha recordado el compromiso que la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, adquirió con el anterior alcalde, Francisco Javier Fragoso, para negociar la participación del Estado y que ahora, "una vez más, ha quedado en nada, como siempre ocurre con la ciudad de Badajoz y los compromisos socialistas".

Todos estos meses de trabajo el concejal 'popular' de Turismo y Patrimonio, Jaime Mejías, junto a los colectivos sociales del casco antiguo pacense han coincidido y reivindicado la implicación de las cuatro administraciones, Gobierno de España, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y ayuntamiento en la recuperación patrimonial y social del barrio.

Por todo, Mejías ha afirmado que el PP de Badajoz ciudad tomará las medidas oportunas para que el Gobierno Central "recapacite y forme, finalmente, parte del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, al igual que en Mérida".

Sobre esta cuestión, ha añadido que, "de momento, estamos elaborando una carta dirigida a la nueva ministra de Fomento y trataremos la negativa con el resto de integrantes del proyecto, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz para intentar hacer un frente común en defensa de la ciudad y sus intereses".

El PP pacense ha criticado que, una vez más, Badajoz "no sea una prioridad" para el Gobierno socialista, una actitud no sorprende a los 'populares' aunque pierden la "esperanza de un cambio".

También, ha recalcado que "la negativa del Gobierno a todas aquellas actuaciones que tienen que ver con el futuro de Badajoz es constante. Basta recordar cómo va el AVE Badajoz-Madrid, el desarrollo de la autovía Badajoz-Granada o la de Huelva, el desdoblamiento carretera Sevilla, rotonda de Cerro Gordo, Ricardo Carapeto, o la lucha contra el nenúfar mexicano".

Por ello, el PP pacense ha destacado que la "simple declaración" de financiar en un futuro "no es suficiente" para el Casco Antiguo de Badajoz, pues ya han demostrado que "no cumplen sus compromisos, como en el caso del CIERE", por lo que el PP de Badajoz ha insistido en que no cesará en defender los intereses de su Casco Antiguo".