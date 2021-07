PSOE Badajoz señala que vecinos de Joaquín Costa piden "más atención" a zona muralla

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha expuesto que los vecinos de la calle Joaquín Costa reclaman "más atención" a la zona de la muralla.

En nota de prensa, el PSOE ha explicado que los vecinos no reciben respuesta ni a sus escritos ni a sus llamadas a diferentes concejalías del ayuntamiento, y que consideran que la zona "merece más atención" y que "no supondría un excesivo esfuerzo", dado que "se trataría más de un cuestión de atención a la ciudadanía que de una inversión cuantiosa, que no lo es en absoluto".

Por eso, "no entienden la dejadez que impera en esta zona tan próxima a Puerta de Palmas y plaza de los Reyes Católicos"; y que "ante el silencio a sus demandas", decidieron trasladar sus preocupaciones al portavoz socialista, Ricardo Cabezas, "para que intercediera ante sus necesidades"

Para Cabezas, los vecinos de la calle Joaquín Costa cuyas casas dan a la muralla del Paseo Fluvial piden "lo que muchos otros, más atención y un mejor cuidado de los espacios públicos", lo cual pasa por asfaltar las vías interiores de la calle, poda, limpieza, renovar el acerado, "acabar con las ratas que campan y saltan de la muralla a las casas" y que aquella zona monumental "no sea un pipican"; como también piden "cuidar las pequeñas cosas que tienen que ver directamente con la calidad de nuestros paisanos".

Ha agregado que algunos vecinos no pueden tender la ropa porque las ramas dan en la fachada, que cualquier obra exterior bloquea las salidas de sus casas a las personas con dificultades de movilidad "y esta casuística no se tiene en cuenta", o que las traseras de Joaquín Costa "se convierten en foco de avispas y de ratas", ante lo cual el PSOE ha agregado que conocen que hace tres días estuvieron desbrozando "un rato", pero que "es totalmente insuficiente y se necesitan labores más continuas para un mantenimiento efectivo".

El Grupo Socialista, "tras testar la realidad de estos vecinos durante más de 15 días", trasladarán al próximo pleno una pregunta por escrito "exigiendo soluciones para que el ayuntamiento esté a la altura de las demandas de estos vecinos".