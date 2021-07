PSOE Badajoz ve una "falta de respeto" la subida del sueldo del jefe de Policía Local

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha avanzado que el equipo de gobierno ha convocado para este miércoles, día 14, una mesa negociación a los sindicatos en torno al "tercer intento" de subida del sueldo del superintendente jefe de la Policía Local de la ciudad, que va a estar sobre los 3.926,81 euros más y que ha tachado de una "falta de respeto" a toda la plantilla del consistorio.

Así lo ha señalado el concejal socialista, Javier Monroy, afirmando que la gestión de los Recursos Humanos del ayuntamiento "no funciona" y que una "prueba del mal funcionamiento" de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "tan arbitrarias que se vienen haciendo" por el gobierno local es la subida de la retribuciones del jefe de la Policía Local, que "por la puerta de atrás y deprisa y corriendo" se pretendió "meter" con un incremento de casi 10.000 euros al año en un solo puesto de trabajo.

Un "intento de subida" que "contó y sigue contando a día de hoy con el rechazo frontal de las cinco organizaciones sindicales" y en relación a lo cual ha criticado una comparecencia "bastante lamentable" de la concejala del área, Hitos Mogena, según la cual los sindicatos "estaban de acuerdo cuando era mentira" y el jefe de la Policía Local "está en su derecho, que nadie cuestiona, de pedirse una subida de sueldo para él sólo".

Para Javier Monrroy, este tema "no hay por donde cogerlo" y es "un claro ejemplo de lo mal que se gestiona este ayuntamiento", al tiempo que ha recordado que el 17 junio pretenden subirle la nómina al superintendente en 9.811 euros, el 18 junio la concejala de Personal dice que era "un error" y que era una segunda propuesta la que estaba "encima de la mesa" por unos 5.000 euros, aunque eran "exactamente" 6.280,72 euros lo que se planteaba "en ese segundo intento de subida", al que ha agregado el tercero para el que han convocado este miércoles dicha mesa de negociación.

En relación a este tema, ha dicho que la postura del PSOE al respecto "es muy clara" y que en estos dos últimos años han solicitado que se haga un catálogo de puestos de trabajo "en condiciones", así como que "seguramente se merezca una subida".

"Pues igual que el resto de los funcionarios y laborales de esta casa, de ahí la necesidad de que se dejen de hacer este tipo de modificaciones y que se acometa un catálogo de puestos de trabajo en condiciones", ha insistido.

MODIFICACIONES DE LA RPT "CAPRICHOSAS"

En su intervención, Monroy se ha referido a asuntos relacionados con el Área de Recursos Humanos y Personal, como son las modificaciones de la RPT que se vienen haciendo de forma "caprichosa y sistemática", las bolsas de trabajo que "aún siguen paralizadas" y la "falta" de promoción interna para el personal de administración.

Desde el Grupo Socialista, ha recalcado, desde inicio de la legislatura sostienen que el Servicio de Recursos Humanos "no funciona", y ha recordado que el pasado 19 de octubre se celebró una comisión extraordinaria del área a instancias del PSOE que puso "sobre la mesa" cuestiones como un estudio de la plantilla de personal y las necesidades que existen en cada servicio, y en la que instaron al equipo de gobierno a la creación de un manual para el desarrollo y buenas prácticas de los procesos de oposición.

Así, ha agregado que solicitaron dicho manual el 17 de julio después de las polémicas surgidas en distintos procesos de oposición del ayuntamiento, y ha avanzado que han presentado por escrito una moción para que sea tratada la próxima semana en la Comisión de Recursos Humanos, y que posteriormente pueda elevarse al pleno de julio, para la aprobación de una mesa técnica que realice un estudio de personal "serio" que determinara cuál es el número plazas y categorías que necesita cada servicio municipal.

También las vacantes que existen en todos ellos, junto a un segundo punto relativo a la elaboración "urgente" de dicho manual para el desarrollo y buenas prácticas de los procesos de oposición que sirva para unificar los criterios a aplicar en los distintos tribunales, ante lo cual ha matizado que no es una moción nueva y que el PSOE ya la presentó el pasado 19 mayo pero "no" les "hicieron caso" y volvieron a hacer lo propio el 24 mayo pero fue rechazada por los grupos del "tripartito" para que no llegara al pleno de ese mes, por lo que ha confiado que este mes sí pueda "ver la luz" en pleno.

Sobre las modificaciones de la RPT, Monroy ha considerado que "mayoritariamente ninguna de ellas se ajustas a criterios objetivos y ni siquiera técnicos ni de racionalidad" y ha insistido en el llamamiento para que se haga una reestructuración "adecuada" y un estudio "serio" de todos los servicios municipales, a la vez que se ha referido al concepto de 80 horas que se pretende aplicar a los operarios poblados que también se va a ver este miércoles en la mesa de negociación.

Finalmente, ha hecho hincapié en relación a la "falta" de promoción interna para el personal de administración del ayuntamiento que están viendo a través de los tablones virtuales de anuncios del consistorio que, en lugar de activar esta promoción para el personal de la casa, el equipo de gobierno ofrece puestos de jefaturas a personas otras administraciones "sin someterlo siquiera a negociación con los interlocutores sociales".

"Ahora mismo", concluye, "están en marcha" y se han ofertado por concurso de méritos una jefatura del Servicio de licencias y disciplina urbanísticas, y una jefatura de sección de gestión tributaria, en lugar de ofertarlo al personal por una promoción interna", como también se ha sacado "en plena" Feria de San Juan una comisión de servicio "súper rápida" consistente en una jefatura de gestión de selección.