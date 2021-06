Las 17 oficinas del OAR de Diputación recogerán tapones en colaboración con Fundación SEUR

La Fundación SEUR proporcionará al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz el material necesario para la recogida de tapones para cada una de las oficinas comarcales, un total de 17, que el organismo tiene distribuidas por la provincia.



En concreto, este material consiste en una caja para recoger tapones, un soporte informativo en formato digital, cartelería y comunicados a los distintos grupos de interés, y el beneficio obtenido con las campañas está destinado íntegramente a personas que sufren dolencias cuya investigación y tratamiento no están adecuadamente cubiertos en el sistema sanitario.



También en el caso de menores de edad con enfermedades o minusvalías graves, que requieren tratamientos y cuyas familias no disponen de los recursos necesarios para acceder a ellos, concienciando además la campaña "sobre la importancia de los pequeños gestos y la acción colectiva", según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



La Fundación SEUR no percibe ninguna cantidad por esta campaña, encargándose del transporte gratuito de los tapones entregados hasta la recicladora. Ésta entrega los importes fijados a los beneficiarios, mientras que para el OAR tampoco supone ningún compromiso económico, ni de medios materiales o personales.



La iniciativa surge con motivo de la celebración de los Premios Apremiados que cada año convoca el Organismo de Recaudación entre sus empleados, presentándose una iniciativa enmarcada en su política de Responsabilidad Social Corporativa, llamada 'Tapones Solidarios OAR'.



A su vez, la propuesta tiene como objetivo la recogida de tapones mostrando un "compromiso real" del Organismo con la sociedad y el medio ambiente, ofreciendo una vía más para fomentar la participación y colaboración con el reciclado, a la vez que se contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS12 'Producción y Consumo Responsable' y ODS13 'Acción por el Clima'.



Cabe destacar que la firma del convenio con la Fundación SEUR, propietaria de la marca registrada 'Tapones para una nueva vida', facilita ahora la expansión de la iniciativa a todas las oficinas de la provincia, lo que aumentará "considerablemente" la cantidad de tapones recogidos y, con ello, la cantidad económica que se recaudará y dedicará a la ayuda y auxilio de menores en estado de necesidad por enfermedades no cubiertas por los sistemas.



La duración del convenio, aprobado este miércoles por el Consejo Rector del OAR, será inicialmente por un año prorrogable.